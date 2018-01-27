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Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали

Задержанного экс-министра транспорта Татарстана Швецова срочно госпитализировали
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Фото: http://chelny-biz.ru/

Экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова, который был задержан накануне в Казани, госпитализировали, передает Chelny-biz.ru со ссылкой на источники.

- После допроса Швецову стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации, - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный находится под охранной.

Напомним, 62-летний Швецов задержан по уголовному делу о мошенничестве с залоговым имуществом ЗАО «ПАК» на 60 млн рублей. По этому же делу проходит и его сын. 

Люция Кашапова, 30.01.2018, 11:09
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Горожанин30 января 2018, 11:11
Поплохело болезному. А былые "заслуги" не припомнят?
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Горожанин30 января 2018, 11:14
У всех один и тот же план))) сразу больница и .....Париж...
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18
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Дмитрий30 января 2018, 11:19
Как это все противно !! Как воровать так они здоровы !! А как отвечать потом за содеянное так они все больные и вот , вот умрут !! Вы знаете сколько у нас в тюрьмах людей которые больны и которых почему то не госпитализируют и ни отпускают под домашний арест !! У нас даже инвалиды колясочники в тюрьмах сидят !! У нас за кражу мешка картошки ,обычного человека могут сгноить в тюрьме !!
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0
39
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Горожанин30 января 2018, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Поплохело болезному. А былые "заслуги" не припомнят?
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Какие заслуги!? Грозился не по делу, пользуясь служебным положением. Нечеловечный чел был.
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8
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Горожанин30 января 2018, 11:31
Покажите мне того, кому после ареста хорошо стало.
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8
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Горожанин30 января 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
Покажите мне того, кому после ареста хорошо стало.
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Это только, когда ''тёмные делишки '' делают, все железные, должность.думают спасёт или былые заслуги. А как за жопу схватят, сдуваются.
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7
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Горожанин30 января 2018, 11:49
обосралсяя швецов жидко обосрался

чтоб ты сдох швецов от поноса
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8
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Горожанин30 января 2018, 11:53
Вот Улюкаева арестовали , он раскаился, его посадили на 10 лет. Да ещё он понял, как он сам говорит, как плохо на самом деле живет народ. И ведь не молодой, до последнего держался, похудел весь. Но в больницу не слёг. Хотя не молодой уже.
0
10
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Горожанин30 января 2018, 12:00
В ответ на комментарий пользователя
Вот Улюкаева арестовали , он раскаился, его посадили на 10 лет. Да ещё он понял, как он сам говорит, как плохо на самом деле живет народ. И ведь не молодой, до последнего держался, похудел весь. Но в больницу не слёг. Хотя не молодой уже.
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та к улюкаев человек а этот просто опущенное чмо опущенвй швецов..как все ьони сборище педерастов швецов сдохни
0
7
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Горожанин30 января 2018, 12:01
Скоро отпустят, вместе с Мусиным еще вскоре займут хорошие должности в правительстве или директорами. Как всегда следствие не "нароет" ничего. Да и что тут говорить, если за коррупцию сам СК хотят расформировать
0
6
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Шурале30 января 2018, 12:10
Было бы полезно каждый день вывешивать буллютень здоровья экс.чиновника Республика должна знать своих героев.....
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4
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Горожанин30 января 2018, 12:16
ОТВРАТИТЕЛЬНАЯ РОЖА
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4
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Ага30 января 2018, 12:17
В Китае не прокатит вариант с "болезнью". Пулю в затылок и не ипет, больной- небольной.
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Горожанин30 января 2018, 12:19
Надо было заочно госпитализировать)))
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3
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Горожанин30 января 2018, 12:36
А мы на работу ходим в -25 с температурой 37.9 за 10 тыс и ниче, а тут плохо от допроса стало, был бы не виноват и скорую не надо, а так даже и не жалко может выписываться сразу в морг
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2
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Андрей30 января 2018, 12:42
Все земли скупил за бесценок. В зеленодольском районе и все молчат
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Горожанин30 января 2018, 12:43
Иммодиум в помощь, засранцу ))) а то сразу скорую
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