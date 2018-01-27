В Казани открыли логистический центр «Почты России» за 4 млн рублей

Центр будет обслуживать около 12 млн жителей сразу шести регионов РФ

Сегодня министр связи РФ Николай Никифоров, генеральный директор ФГУП «Почты России» Николай Подгузов и президент Татарстана Рустам Минниханов запустили логистический центр «Почты России» в международном аэропорту «Казань».

- Такой специализированной техники, скоростных сортировочных машин, досмотровых комплексов таможенной службы вы не найдете практически ни в одном логистическом центре. Он способен обслуживать большое количество международных грузов, - отметил Никифоров.

Отмечается, что центр будет обслуживать около 12 млн жителей сразу шести регионов РФ. Сейчас в центре работают 700 сотрудников, но число рабочих мест может увеличиться до 1500 человек.

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Логистический центр был построен в 2016 году, а в 2017 году введен в эксплуатацию для обработки внутрироссийской почты. На возведение центра и оборудование для него «Почта России» инвестировала около 4 млрд рублей.