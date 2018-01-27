В РТ завели уголовное дело на бизнесменов, похитивших лесной участок на 4 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту хищения лесного фонда в Тукаевском районе РТ, сообщает пресс-служба ведомства.

- В совершении преступления предусмотренного ст 159 УК РФ «Мошенничество» подозреваются заместитель СНТ 52-летняя Наталья Ковалева, сотрудник ООО «Кадастровый Центр» 35-летний Рунар Мустафин и 72-летний Андрей Могильницкий, в совершении преступления предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» подозревается председатель СНТ «Дизелист» 81-летний Юрий Кооль, - рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, в 2014 году злоумышленники с целью хищения участка относящегося к землям лесного фонда РФ обратились к руководству СНТ «Дизелист», после чего Ковалева подготовила поддельные документы, которые подписал Кооль, о наличии у родственника Могильницкого прав на земельный участок на территории СНТ «Дизелист».

- После этого представитель «Кадастрового центра» Мустафин провел неправомерное межевание участка лесного фонда площадью 1327 кв.м., как якобы относящего к СНТ «Дизелист», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб государству составил 849 тыс рублей. Ущерб от действий задержанных может составить не меньше 4 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Набережных Челнах возбудили уголовное дело (ст.286 УК РФ «Превышение служебных полномочий») на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду. в 2008-2015 гг неустановленные должностные лица исполкома Тукаевского района, превысив полномочия, передали участок с тремя водными объектами на территории Малошильнинского сельского поселения площадью 20 га относящийся к землям водного фонда набережночелнинской фирме.