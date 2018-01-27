В РТ осудили мужчину, который ограбил и избил женщину, а затем сбросил ее тело в реку

В Чистополе осужден житель Самарской области за разбойное нападение и убийство женщины. Этом сообщает прокуратура РТ.

Судом установлено, что в августе прошлого года 33-летний мужчина около автодорожного моста на улице Кулясова в Чистополе напал на 35-летнюю женщину и избил ее. Произошло это после совместного распития алкоголя.

- Мужчина забрал у женщины телефон и золотые украшения, - говорится в сообщении.

Сообщается, что женщина пыталась оказать сопротивление, но мужчина снова избил ее, а затем сбросил тело в реку Ржавец.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» и «Убийство». Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.