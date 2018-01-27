В Зеленодольске нашли повешенной 15-летнюю школьницу

В Зеленодольске в доме по улице Комарова нашли тело 15-летней школьницы. Девочку нашли повешенной накануне в воскресенье, 28 января, около 8.45 утра. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

- По предварительной информации, смерть наступила в ночь с субботы на воскресенье между 2 и 3 часами ночи, - добавил источник.

На данный момент выясняются все подробности случившегося.