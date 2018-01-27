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В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций

В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций
16+
Фото: http://www.bmz.tatneft.ru/

Бугульминский механический завод, который входит в структуру «Татнефти», начал выпускать оборудование для атомных станций. Об этом рассказал генеральный директор завода Михаил Швецов, пишет РБК.

- Впервые Бугульминским механическим заводом выпущено оборудование для атомной промышленности, это шесть катионных фильтров для Белорусской АЭС общей массой 108 тонн. Маржинальность изготовления оборудования для атомной промышленности выше, чем для нефтегазового комплекса, - отметил Швецов.

По словам Швецова, на заводе были также изготовлены высокотехнологичные оборудования для ведущих химических компаний России.

- Объем выпуска товарной продукции, работ и услуг в 2017 году на Бугульминском механическом заводе составил 4,7 млрд рублей, что на 18 процентов выше уровня 2016 года, - добавил он. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 15:31
Тэги: Производство
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Комментарии

Русский обыватель29 января 2018, 15:50
Оборудование для новых Чернобылей...
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Горожанин29 января 2018, 16:07
Развитие промышленности это всегда хорошо
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Горожанин29 января 2018, 16:12
В ответ на комментарий пользователя
Оборудование для новых Чернобылей...
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Не надо, быть таким пессимистом.
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Горожанин29 января 2018, 16:15
В ответ на комментарий пользователя
Оборудование для новых Чернобылей...
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Вы ошибаетесь, для Белорусской АЭС оборудование, а не для страны 404.
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Горожанин29 января 2018, 16:34
Чернобыль это все, что он знает об атомной энергетике.Очень скудный уровень, зачем тогда вякать.
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Горожанин29 января 2018, 16:39
На Украине работают 15 энергоблоков, а в Беларуссии строят первые 2 э/ блока.
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Горожанин29 января 2018, 16:44
Это относится к высокотехнологичному оборудованию, что очень хорошо для имиджа завода.
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Ксения Журавлева29 января 2018, 17:54
Пoзнaкомлюсь с парнем от 18 лет.
Зовyт Ксюша, мнe 19, cтpойная, блoндинка, вeceлая и совсем не скромная))
Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru (ник tiksyu5)
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Горожанин29 января 2018, 18:01
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Оборудование для новых Чернобылей...
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.... и дилетант в вопросе(-ах)
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Русский обыватель29 января 2018, 18:39
В ответ на комментарий пользователя
Вы ошибаетесь, для Белорусской АЭС оборудование, а не для страны 404.
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наберите в Гугле запрос:

Строили АЭС порвали два реактора

-и почитайте то что откроется про эту самую белорусскую АЭС
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Горожанин29 января 2018, 20:33
В ответ на комментарий пользователя
На Украине работают 15 энергоблоков, а в Беларуссии строят первые 2 э/ блока.
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Запорожская АЭС
28 ноября 2014 года – аварийное отключение энергоблока №3 в связи с коротким замыканием в системе выдачи электроэнергии.
В 2014 году это было его четвёртое аварийное отключение.
28 декабря 2014 года – аварийное отключение энергоблока №6 в связи с внутренними повреждениями генератора.
18 июля 2015 года – аварийное отключение энергоблока №1 в связи с автоматическим отключением главного циркуляционного насоса № 2, отвечающего за охлаждение ядерного реактора.
11 апреля 2016 года – аварийное отключение энергоблока №6 Запорожской АЭС в связи с разгерметизацией газовой системы турбогенератора.
2 мая 2016 года – аварийное отключение энергоблока №4 в связи с разгерметизацией газовой системы турбогенератора.
18 мая 2016 года – опять аварийное отключение энергоблока №4 в связи с повреждением разрядника фазы "С" блочного трансформатора.
Южно-Украинская АЭС
17 января 2015 года – пожар на электростанции. К тушению пожара, охватившему более 100 кв. метров помещений было привлечено 125 человек и 16 единиц техники. Подробности инцидента не разглашаются.

НАВЕРХ 29.01.201819:17RIAN.COM.UA Репортажи. Интервью. Аналитика КУРСЫ ВАЛЮТ НБУ USD28.55- 0.20 EUR35.50- 0.16 ПоискКИЕВ+4°C ПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАСПОРТКИЕВВ МИРЕРОССИЯ АНАЛИТИКА И КОММЕНТАРИИ КЛУБ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ РЕПОРТАЖИ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЗАРУБЕЖЬЕ ФОТОЛЕНТЫ ВИДЕО ИНФОГРАФИКА ПРЕСС-ЦЕНТР КЛУБ ОБОЗРЕВАТЕЛЕЙ Атомная энергетика Украины: скажи станциям "Прощай" 17:4319.06.2016 (обновлено: 21:11 19.06.2016)5122718845 На днях Институт мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета опубликовал ежегодный Global Рeace Index, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах планеты. РИА Новости | Перейти в фотобанк Андрей Ваджра Global Рeace Index, характеризующий уровень безопасности проживания в странах и регионах планеты, состоит из 23 количественных и качественных показателей и охватывает 162 государства. Он измеряет глобальный мир, используя три показателя: уровень безопасности в обществе, уровень внутренних и международных конфликтов и уровень милитаризации. Так вот, в Global Рeace Index за 2016 год Украина на 156 месте. Она находится между Суданом и Центральноафриканской республикой. Т. е. от нижней ступеньки мирового рейтинга её отделяют всего лишь пять позиций. REUTERS/Gleb Garanich Другой опыт. Как борются с последствиями аварии на ЧАЭС в Белоруссии Я достаточно скептично отношусь к разнообразным западным рейтингам, методы формирования которых нередко вызывают недоумение, однако интересен сам факт того, что, с точки зрения Запада, Украина является очень опасной страной, стоящей в одном ряду с дикими африканскими государствами. Не удивительно, что Киев до сих пор не смог добиться от Брюсселя даже такой малости как безвизовый режим. Европейцев можно понять. Всё, что сейчас происходит в Украине, не может не вызывать у них страх, и желание отгородиться. Для них наша страна что-то вроде "дикого поля", где живут странные, непонятные люди, не признающие ни законов, ни морали. Причём у них на руках находится огромное количество никем не учтённого оружия, боеприпасов и взрывчатки. Впрочем, похоже, что вооруженные до зубов депрессивные массы, это не самая страшная беда Украины. На мой взгляд, гораздо большую опасность сейчас представляют украинские атомные электростанции, несущие в себе колоссальную техногенную угрозу, сопоставимую с Чернобыльской катастрофой. Возможно, кто-то решит, что это преувеличение. Дабы не быть голословным, в хронологическом порядке приведу факты аварийных остановок энергоблоков АЭС последних трёх лет (без учёта т. н. "плановых ремонтов", которыми украинские власти чаще всего прикрывают аварии). На данный момент в Украине функционирует четыре атомные электростанции с 15 энергоблоками: Хмельницкая АЭС (2 блока), Ровенская АЭС (4 блока), Южно-Украинская АЭС (3 блока) и Запорожская АЭС (6 блоков). Запорожская АЭС 28 ноября 2014 года – аварийное отключение энергоблока №3 в связи с коротким замыканием в системе выдачи электроэнергии. В 2014 году это было его четвёртое аварийное отключение. РИА Новости | Перейти в фотобанк На краю пропасти. Топливо США на украинских АЭС приведет к грандиозной катастрофе - Губарев 28 декабря 2014 года – аварийное отключение энергоблока №6 в связи с внутренними повреждениями генератора. 18 июля 2015 года – аварийное отключение энергоблока №1 в связи с автоматическим отключением главного циркуляционного насоса № 2, отвечающего за охлаждение ядерного реактора. Понятное дело, что украинские власти пытаются делать вид, что ничего не происходит, а все аварийные остановки на Запорожской АЭС – сущий пустяк, на который даже обращать внимание не стоит. Однако граждане Запорожья, так или иначе связанные с атомной электростанцией, в последние годы проявляют повышенную нервозность. К примеру, 26 ноября 2015 года Комитет солдатских матерей Украины сообщил о том, что военных в Запорожской области перевели на усиленный режим из-за внезапной разгрузки на АЭС (т. е. аварийного падения мощности реакторов). "В Комитет солдатских матерей Украины поступило сообщение от матери военнослужащего в/ч 3042 в городе Энергодар Запорожской области, который не может покинуть расположение части уже несколько дней в связи с введением "режима усиления", – говорилось в сообщении данной организации. По словам матерей, там всем солдатам и офицерам выдали средства индивидуальной радиационной и химической защиты. Постоянно проводятся учебные тренировки. Но официально – ничего не происходит. Т. к. Украина должна спать спокойно. Однако продолжим далее… 11 апреля 2016 года – аварийное отключение энергоблока №6 Запорожской АЭС в связи с разгерметизацией газовой системы турбогенератора. 2 мая 2016 года – аварийное отключение энергоблока №4 в связи с разгерметизацией газовой системы турбогенератора. После этого в СМИ появились сообщения о том, что радиационный фон вокруг Запорожской АЭС превышает норму в 10 раз. Понятное дело, что данная информация была официально опровергнута. Читайте также — Заблокированные счета "Энергоатома": электричества не будет? 18 мая 2016 года – опять аварийное отключение энергоблока №4 в связи с повреждением разрядника фазы "С" блочного трансформатора. Что характерно, несмотря на то, что с точки зрения украинских властей на Запорожской АЭС всё замечательно и никакой техногенной угрозы она не представляет, на данный момент из её шести энергоблоков функционируют всего два, остальные четыре находятся в постоянном ремонте. Южно-Украинская АЭС 17 января 2015 года – пожар на электростанции. К тушению пожара, охватившему более 100 кв. метров помещений было привлечено 125 человек и 16 единиц техники. Подробности инцидента не разглашаются. 15 мая 2015 года – Государственная инспекция ядерного регулирования не продлила лицензию для энергоблока №2, ссылаясь на его несоответствие требованиям ядерной безопасности. Тем не менее после ремонта, 13 декабря 2015 энергоблок был запущен.
Однако уже 26 января 2016 года произошла аварийная разгрузка недавно отремонтированного энергоблока №2 в связи с отключением главного циркуляционного насоса №1.
20 февраля 2016 года – аварийное отключение энергоблока №3 в связи с повышением уровня теплоносителя в парогенераторе по факту отказа регулятора уровня. Как тогда сообщили в социальных сетях местные жители, район аварии был в срочном порядке оцеплен военными.
И, наконец, 23 марта 2016 года – полная остановка работы Южно-Украинской атомной электростанции. Все три её энергоблока прекратили работу.

Хмельницкая АЭС
28 августа 2015 года – аварийное отключение энергоблока №1 в связи с тем, что протекла вода в электонагревателе компенсатора давления, проникнув в гермооболочку реактора.

Ровенская АЭС
20 января 2016 года – аварийное отключение энергоблока №3 в связи со снижением вакуума в конденсаторах турбины.
27 марта 2016 года – аварийное отключение энергоблока №3 в связи с обнаружением неплотности в системе охлаждения статора генератора турбогенератора.
10 мая 2016 года – вновь аварийное отключение энергоблока №3 в связи с обнаружением неплотности в системе охлаждения статора генератора турбогенератора.
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Горожанин29 января 2018, 20:54
В ответ на комментарий пользователя
наберите в Гугле запрос:

Строили АЭС порвали два реактора

-и почитайте то что откроется про эту самую белорусскую АЭС
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года миссии по оценке площадки и проекта площадки с учетом внешних воздействий (seed-миссия) для Белорусской АЭС.
"Миссия SEED в предварительном заключении заявила, что проектные параметры станции отвечают на возникновение специфических внешних угроз, таких как землетрясения, наводнения, экстремальные погодные условия, а также событий, вызванных деятельностью человека. Миссия отметила, что программы наблюдения за угрозами, которые будут реализовываться на протяжении всего жизненного цикла станции, отвечают требованиям и задокументированы соответствующим образом. Помимо этого, были приняты меры для реагирования на вызовы, связанные с внешними событиями с учетом уроков, извлеченных в ходе инцидента на АЭС Фукусима", — говорится в пресс-релизе организации.
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Горожанин29 января 2018, 20:56
В ответ на комментарий пользователя
Оборудование для новых Чернобылей...
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Почему ты решил,что ты русский?
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Горожанин29 января 2018, 21:09
Да, был такой момент. При пробной установке первого реактора, он сорвался со строповки и грохнулся на бетонный пол с высоты 5 м. Учитывая его вес ( 350 т ) белоруссы потребовали его замены, т.к. при таком ударе там образовались микротрещины. А рабочее давление в реакторе 150 - 180 атм, понятно к чему приведут эти микротрещины. Наши из Росатома долго не признавались, что уронили. Тупо, как всегда , отпирались по- русски. Но свидетелей было больше, чем требуется. В итоге поставят новый. Корпус ВВЭР-1200 ,пожалуй, самая дорогая единица оборудования этой АЭС.
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Горожанин29 января 2018, 22:08
В ответ на комментарий пользователя
Да, был такой момент. При пробной установке первого реактора, он сорвался со строповки и грохнулся на бетонный пол с высоты 5 м. Учитывая его вес ( 350 т ) белоруссы потребовали его замены, т.к. при таком ударе там образовались микротрещины. А рабочее давление в реакторе 150 - 180 атм, понятно к чему приведут эти микротрещины. Наши из Росатома долго не признавались, что уронили. Тупо, как всегда , отпирались по- русски. Но свидетелей было больше, чем требуется. В итоге поставят новый. Корпус ВВЭР-1200 ,пожалуй, самая дорогая единица оборудования этой АЭС.
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https://m.youtube.com/watch?v=U78YN4qrc_Y
А расскажи,как наши отпирались? И почему ты пишешь о реакторе,если упал корпус реактора?
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герцог29 января 2018, 22:27
И вот бежит ко мне сосед, сверкают пятки фонарьками
А я к тебе бегу, бегу как кот верьтясь между ларьками
А что реактор разорвёт и полетим мы вверхтармашкой
Ведь мы под действом стольких сил-весьма окажемся букашкой
Лишь каблуки мои одни дымиться в поле где-то будут
Не только нас двоих с тобой, но и@деревню позабудут
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Горожанин29 января 2018, 23:08
В ответ на комментарий пользователя
Да, был такой момент. При пробной установке первого реактора, он сорвался со строповки и грохнулся на бетонный пол с высоты 5 м. Учитывая его вес ( 350 т ) белоруссы потребовали его замены, т.к. при таком ударе там образовались микротрещины. А рабочее давление в реакторе 150 - 180 атм, понятно к чему приведут эти микротрещины. Наши из Росатома долго не признавались, что уронили. Тупо, как всегда , отпирались по- русски. Но свидетелей было больше, чем требуется. В итоге поставят новый. Корпус ВВЭР-1200 ,пожалуй, самая дорогая единица оборудования этой АЭС.
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Цена корпуса меньше 5% стоимости реактора.
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акинфий щербаков30 января 2018, 00:41
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Поддерживаете ли вы российских спортсменов, которые поедут на олимпиаду под нейтральным флагом?

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Да, буду за них болетьНет, они - предатеилиМне без разницы, не смотрю Олимпиаду
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