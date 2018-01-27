В Татарстане завод начал выпускать оборудование для атомных станций

Бугульминский механический завод, который входит в структуру «Татнефти», начал выпускать оборудование для атомных станций. Об этом рассказал генеральный директор завода Михаил Швецов, пишет РБК.

- Впервые Бугульминским механическим заводом выпущено оборудование для атомной промышленности, это шесть катионных фильтров для Белорусской АЭС общей массой 108 тонн. Маржинальность изготовления оборудования для атомной промышленности выше, чем для нефтегазового комплекса, - отметил Швецов.

По словам Швецова, на заводе были также изготовлены высокотехнологичные оборудования для ведущих химических компаний России.

- Объем выпуска товарной продукции, работ и услуг в 2017 году на Бугульминском механическом заводе составил 4,7 млрд рублей, что на 18 процентов выше уровня 2016 года, - добавил он.