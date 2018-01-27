МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается метель и сильный ветер

Водителям рекомендуют не выезжать из городов - на трассах может быть очень опасно

В Татарстане МЧС посоветовали водителям не выезжать из городов без крайней необходимости, в республике ожидается метель и сильный ветер, в том числе и в Казани.

Так, ночью и днем 30 января на территории Республики Татарстан местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1-2 км и сильный южный ветер порывами 15-20 м/с.

Завтра, 30 января, в Казани ожидается облачная погода, днем снег, метель. Ветер южный умеренный до сильного. Минимальная температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, при прояснениях до -18 градусов. Максимальная температура воздуха днем 8-10 градусов мороза. На дорогах гололедица.

В связи с этим водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД.