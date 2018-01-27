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Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц

Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц
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Фото: www.kzn.ru

При уборке улиц по-прежнему серьезной помехой остаются автомобили, припаркованные вдоль дорог, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике.

Уборка проводится ночью, но личные автомобили казанцев ухудшают качество и снижают скорость работ. В связи с этим мэр Казани призвал ГИБДД Казани, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани и глав администраций города усилить работу по решению этого вопроса.

- По большому счету, в нормативные сроки на основных магистралях работа выполнялась. Было определенное недовольство жителей, но к концу недели все основные магистрали были очищены, - отметил Метшин.

Всего за 4 дня в Казани выпало 78% месячной нормы осадков. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 14:07
Тэги: Дороги
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 14:10
Ниче, в 2010 весь город ругал Метшина за то, что город оказался не готов к снегопаду, а он спокойно в Барселоне футбол смотрел.
Лучший комментарий
5
57
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Горожанин29 января 2018, 14:13
У нас один раз отменили даже, почти никто не убрал. Объявления весели на каждом подъезде и в лифте.
Хочешь изменить мир - начни с себя.
0
26
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Горожанин29 января 2018, 14:15
Как же я рад, что снегопад закончился - люди с частным домом поймут.
1
25
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Горожанин29 января 2018, 14:18
В ответ на комментарий пользователя
Вали в свой частный дом!
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Как начать срач из ничего)
1
37
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Горожанин29 января 2018, 14:26
В ответ на комментарий пользователя
Вали в свой частный дом!
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Быдло...
1
28
Согласны с автором?
Нечто29 января 2018, 14:27
Отмазаться же надо за разгильдяйство??? Дааа! Уберут машины, всеравно убираться не будут.
3
18
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Горожанин29 января 2018, 14:28
В ответ на комментарий пользователя
Как начать срач из ничего)
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Сначала надо выпить
0
5
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Горожанин29 января 2018, 14:29
В ответ на комментарий пользователя
Отмазаться же надо за разгильдяйство??? Дааа! Уберут машины, всеравно убираться не будут.
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Так и не убирают же, вокруг машин сугробы...Меня как пешехода бесит, ибо везде реально почистили.
6
7
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Горожанин29 января 2018, 14:30
В ответ на комментарий пользователя
.18-го будет голосовать, за продолжение бардака. :-D
5
11
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Форвард29 января 2018, 14:48
Паркуются вдоль дорог ночью потому что негде больше парковаться. Лучше бы Метшин побольше парковок бесплатных делал.
1
39
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Горожанин29 января 2018, 14:51
А где машину ставить? Стоянок нет, дворы битком, поделись местечком в своём гараже Мэтшиг
5
33
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гость29 января 2018, 14:54
И у него еще хватает совести ругать казанцев?
0
30
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 14:57
Стоянки ликвидировали в угоду бизнесу, теперь казанцы со своими автобомжатниками мешают уборке. Кто виноват? А?
1
16
Согласны с автором?
автопилот29 января 2018, 14:58
Идиоты. Ночью нужно чистить дороги, так как машин мало, а днем нужно чистить дворы, так как все на работе!!! Метшин, самому додуматься никак?
1
39
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Горожанин29 января 2018, 14:59
В ответ на комментарий пользователя
Паркуются вдоль дорог ночью потому что негде больше парковаться. Лучше бы Метшин побольше парковок бесплатных делал.
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А костюмчики от Бриони он на какие шиши покупать будет? Бесплатные стоянки скоро совсем пропадут(
0
17
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Горожанин29 января 2018, 15:03
Уважаемый Метшин, так разберитесь с управляющими компаниями во дворах, машины вдоль дорого стоят лишь по причине, того, что во дворах дорогие не чистятся, ни заехать ни выехать со двора порой нельзя, одни сугробы !!!
2
17
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Горожанин29 января 2018, 15:04
В ответ на комментарий пользователя
Покупайте гаражи
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и где ставить гараж ?! кирпичные гаражи не везде есть, например в Районе Парина - Сити центра, нет гаражей.
1
9
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Горожанин29 января 2018, 15:06
В ответ на комментарий пользователя
А где машину ставить? Стоянок нет, дворы битком, поделись местечком в своём гараже Мэтшиг
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Да хоть по городу покатайтесь. Я во время уборки езжу в магазин, там своя парковка.
6
4
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Горожанин29 января 2018, 15:09
В ответ на комментарий пользователя
Уважаемый Метшин, так разберитесь с управляющими компаниями во дворах, машины вдоль дорого стоят лишь по причине, того, что во дворах дорогие не чистятся, ни заехать ни выехать со двора порой нельзя, одни сугробы !!!
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Управляющими компаниями вы должны управлять - деньги платите. Если не устраивает, то собирайтесь с жильцами и меняйте.
У нас хорошо убирают, а вот у матери моей отвратный тсж был, так они быстро его поменяли
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5
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Стас29 января 2018, 15:17
Во двор пешком не зайти на Гаврилова 4 и так каждый год.
0
3
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Горожанин29 января 2018, 15:20
Понимаю что кроме двора поставить машину некуда, но вот мы снимаем в хрущовке квартиру, у нас 1 машина. Двор хрущовок как вы сами понимаете не рассчитан изначально на появление собственного авто в семье, но я смотрю на местных/соседей, у многих по 2 машины на семью, кто то старые машины оставил, они только сугробами нарастают, порой и вообще левые приезжают и ставят, вот от этого вообще бомбит.
2
5
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Leonid Smurnakov29 января 2018, 15:26
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
7
0
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Горожанин29 января 2018, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Отмазаться же надо за разгильдяйство??? Дааа! Уберут машины, всеравно убираться не будут.
Развернуть
как бы есть улицы где сугробы больше машины ... никто пока не убрал. а обычно если повесить табличку о том что будет уборка снега 90% водителей небудут ставить. парковки надо делать а не вдоль дорог ставить
1
2
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Горожанин29 января 2018, 15:34
Эх Ильсурка! Где многоуровневые парковки бесплатные!!! Город миллионик!
0
8
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Горожанин29 января 2018, 16:05
Ночью центр например пустой, да и вчера было воскресенье, все деловые здания закрыты, вузы не работали. Почему бы не почистить было вчера? Нет, не чистят, только ноют что машины мешают.
0
8
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Горожанинм29 января 2018, 16:16
Назначенных уборчиков убрали... Мухаметзянов икрам
0
0
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Горожанин29 января 2018, 16:27
Метшин поругал.казанцев. Казанцы поругали.Метшина. Ничего.не изменится и на следующий год. Пройдет время, уйдут в мир иной и Метшин.и казанцы. А проблемы останутся.
0
6
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герцог29 января 2018, 16:39
И жаловался как-то гармонист-игра не клеится виной всему гармошка
А может быть ты братец не поел и у тебя в сознаньи вечно только ложка
Мешает всё устроена так жизнь кому дожди, кому мешают птицы
Мешают люди тут у нас-писал один чувак из-за границы
Мешает всё и только лишь покой к нему стремимся мы всегда из шумных залов
Красоткам пляжа что идут по дну-мешает золото сверкающих кораллов
2
1
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Горожанин29 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Ниче, в 2010 весь город ругал Метшина за то, что город оказался не готов к снегопаду, а он спокойно в Барселоне футбол смотрел.
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Заметь на деньги народа:-)
0
6
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Горожанин29 января 2018, 17:47
В ответ на комментарий пользователя
Стоянки ликвидировали в угоду бизнесу, теперь казанцы со своими автобомжатниками мешают уборке. Кто виноват? А?
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КТО, КТО - КРЕТИНЫ, КОТОРЫЕ ПОНАКУПАЮТ В АВТОКРЕДИТ ТАРАНТАСЫ, А НА ПАРКОВКИ СТАВИТЬ ЭКОНОМЯТ. СТОЯНКИ ПОЛУПУСТЫЕ - ДВОРЫ - ЗАБИТЫ. ПАРАДОКС. КИДАЮ ГВОЗДИ ВО ДВОГАХ ХА ХА ХА
4
5
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Горожанин29 января 2018, 18:01
Казань прям какая то аномальная зона. по всему Татарстану уже полторы недели солнце светит. а там за четыре дня 78 %. С начала зимы в каждом таком нытье мера снег месячную норму перевыполняет
0
5
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Горожанин29 января 2018, 18:03
зато с новыми платными парковками (особенно возле соц.объектов) претензий у него нет !!!
0
5
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Горожанин29 января 2018, 18:04
В ответ на комментарий пользователя
У нас один раз отменили даже, почти никто не убрал. Объявления весели на каждом подъезде и в лифте.
Хочешь изменить мир - начни с себя.
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спецтехника не проедет и не уберет снег, само собой, когда там куча машин припарковано. Нужно сообщать действовать.
0
2
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Горожанин29 января 2018, 18:08
В ответ на комментарий пользователя
Эх Ильсурка! Где многоуровневые парковки бесплатные!!! Город миллионик!
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а где вы такие парковки бесплатные видели? Многоуровневые? У нас есть паркинги, но не особо популярны, потому что проще поставить под окном машину или у крыльца, чем потом пешком идти
0
3
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Горожанин29 января 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Во двор пешком не зайти на Гаврилова 4 и так каждый год.
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так может не тут писать, а обратиться в УК? Пойти в офис и потребовать уборку двора, написать жалобы на нее
0
4
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Горо29 января 2018, 18:59
Вот гнида он свою плохую работу ещё и на людей валит
1
4
Согласны с автором?
горожанин29 января 2018, 19:52
Народ совсем тупой стал. Дебилы,кто вам построит бесплатные парковки? За чей счёт,за счёт налогоплательщиков? Вы сами то вчистую работаете, налоги платите? Скоро за свои помойки кредиты выплатите и возьмёте новые. Но не машины менять,а парковки в кредит брать. Кстати,имею авто,чтоб не говорили что безлошадный.
2
2
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Горожанин29 января 2018, 20:07
Решать проблему надо и во дворах домов: двор это общественное пространство, а не место для парковки своих жоповозок.
1
1
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горожанин29 января 2018, 20:13
Автовладельцы думают двор их, и мэрия должна думать только куда Вася свой хлам поставит. Пенсионеры,дети,мамочки с колясками не в счёт. Они ,главные в городе.
1
1
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Азат Аббасов29 января 2018, 20:21
По расчищеным дорогам едишь гляди колёса отвалются
0
1
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Горожанин29 января 2018, 20:52
Надо как в Японии, никто не продаст тебе машину и не зарегистрирует пока ты не предоставишь документы на парковочное место как у нас страховку например, тогда и будет порядок, только бы места эти еще строили конечно бы....
0
2
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Горожанин29 января 2018, 21:41
Дурак
0
0
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Горожанин29 января 2018, 23:18
Долой все машины из города метшин одобрит
0
0
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акинфий щербаков30 января 2018, 00:42
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
0
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