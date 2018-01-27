Метшин поругал казанцев за припаркованные машины, которые мешают уборке улиц

При уборке улиц по-прежнему серьезной помехой остаются автомобили, припаркованные вдоль дорог, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин сегодня на деловом понедельнике.

Уборка проводится ночью, но личные автомобили казанцев ухудшают качество и снижают скорость работ. В связи с этим мэр Казани призвал ГИБДД Казани, Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани и глав администраций города усилить работу по решению этого вопроса.

- По большому счету, в нормативные сроки на основных магистралях работа выполнялась. Было определенное недовольство жителей, но к концу недели все основные магистрали были очищены, - отметил Метшин.

Всего за 4 дня в Казани выпало 78% месячной нормы осадков.