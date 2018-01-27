В Челнах презентовали новый выпуск эротического календаря на 2018 год

Крановый завод в Набережных Челнах презентовал очередной календарь с откровенными фото своих сотрудниц. Называется календарь «Мужской».

Темой фотосессии стали истинно мужские занятия. В кадре девушки играют в бильярд, пьют пиво с воблой, домкратом поднимают машину, чтобы сменить пробитое колесо.

Кстати, в прошлом году крановщицы завода снялись для юбилейного эротического календаря. Стоит отметить, что это была весьма откровенная фотосессия. А в 2016 году к девушкам-сотрудницам впервые присоединились мужчины-коллеги.

Справка



Набережночелнинский крановый завод с 2007 года изготавливает корпоративные календари, на страницах которого предстают полуобнаженные сотрудницы компании. В предыдущих годах темой фотосессии становились, в частности, собаки, в окружении которых и позируют модели. В календаре можно было увидеть бухгалтера, секретаря, системного администратора и других специалистов компании.



Представитель компании ранее сообщал, что идея создания этого календаря принадлежит гендиректору, а выпускается календарь не для продажи и распространяется среди клиентов завода. При этом на снимки попадают реальные работницы предприятия.