СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост

Руководитель следственного отдела по Нижнекамску Азат Амирханов покинул свой пост. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Однако порталу ProKazan.ru в пресс-службе Следственного комитета данную информацию не подтвердили.

- Нет, это не так, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как пишет издание, Амирханов написал заявление по собственному желанию.

- Уход связан с расследованием убийства нижнекамской лыжницы, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки.