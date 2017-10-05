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СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост

СМИ: главный следователь Нижнекамска покинул свой пост
16+
Фото: http://tatarstan.sledcom.ru/

Руководитель следственного отдела по Нижнекамску Азат Амирханов покинул свой пост. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источники.

Однако порталу ProKazan.ru в пресс-службе Следственного комитета данную информацию не подтвердили.

- Нет, это не так, - сказал старший помощник руководителя управления СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как пишет издание, Амирханов написал заявление по собственному желанию.

- Уход связан с расследованием убийства нижнекамской лыжницы, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что в Нижнекамске суд арестовал 37-летнего Даниила Котенева, который признался в убийстве 28-летней девушки во время лыжной прогулки. В день убийства Котенев распивал спиртные напитки на работе неподалеку от лыжной базы. В дальнейшем он пошел пешком домой, но заблудился в лесу, где и встретил лыжницу. Под угрозой газовым пистолетом он заставил пройти ее в находящуюся неподалеку будку, где в ходе потасовки убил ее, перерезав шею горлышком от бутылки. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 11:48
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 12:08
Хорошо бы ещё этот сказочник Шептицкий покинул не соответствуещий ему пост!
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2
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Горожанин29 января 2018, 12:20
'!Руководитель следственного отдела...... покинул свой пост ''
''Нет, это не так ''
А что же не спросили - А как!?
0
3
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Горожанин29 января 2018, 12:31
Надо весь СК разогнать, после того как выпустили Мусина они утратили полностью доверие, продажные дебилы!
0
1
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Горожанин29 января 2018, 12:34
В ответ на комментарий пользователя
Надо весь СК разогнать, после того как выпустили Мусина они утратили полностью доверие, продажные дебилы!
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Если собрать новый ''урожай '', то же самое будет. Не они решают, а сверху указания ''намекают''. Рыба тухнет с головы. :-P
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