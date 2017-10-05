Пожар на Пороховом заводе в ноябре произошел из-за умышленного поджега 

В Казани возбудили уголовное дело по факту пожара, который произошел на Пороховом заводе несколько месяцев назад — 22 ноября 2017 года. Как сообщил порталу ProKazan.ru собственный источник, неизвестный умышленно поджег цех.

- Около 6.30 утра неизвестный умышленно поджег цех №8. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы, - прокомментировал источник.

Напомним, пожарные, которые прибыли в тот день на место ЧП, потушили кровлю здания, на тушение потребовалось около получаса.

Как сообщил источник, заводу был причинен незначительный ущерб — чуть более 11 тысяч рублей.

Отметим, что начиная с 2013 года на территории завода были проведены 22 проверки, по итогам которых было обнаружено 841 нарушение. С 2001 по 2017 годы в результате аварий на предприятии погибли 10 человек, еще 9 пострадали.