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В Казани туристов начнут водить по кладбищам

В Казани туристов начнут водить по кладбищам
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Фото: из архива ProKazan.ru

В этом году в столице Татарстана планируют запустить новый вид туризма — некропольный. Об этом в ходе делового понедельника в мэрии Казани сообщила директор городского Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Так, по ее словам, этот вид туризма является перспективным направлением.

- Гостям города будут предложены экскурсии по Арскому кладбищу, где захоронены такие личности, как Арбузов, Лобачевский, Шамов и многие другие, - сказала Санникова.

Запустить программу некропольного туризма планируют к весенне-летнему сезону.

Напомним, в прошлом году столицу Татарстана посетили более 2,7 млн туристов. 

Люция Кашапова, 29.01.2018, 10:28
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Стас29 января 2018, 10:32
А может лучше по виллами чиновников!!??
Лучший комментарий
5
20
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Злобный Аноним29 января 2018, 10:37
В смысле, АРХИТЕКТУРЫ в Казани уже не осталось? В смысле, исторические у нас только могилы, всё остальное благополучно пох... то есть УТРАТИЛИ? >-(

... Вот только, надолго ли есть что показывать в некрополях?
6
11
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Горожанин29 января 2018, 10:42
В ответ на комментарий пользователя Злобный Аноним
В смысле, АРХИТЕКТУРЫ в Казани уже не осталось? В смысле, исторические у нас только могилы, всё остальное благополучно пох... то есть УТРАТИЛИ? >-(

... Вот только, надолго ли есть что показывать в некрополях?
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Там не написано что не осталось и что-то утратили...Просто введут доп. туристические маршруты.
5
5
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горожанин29 января 2018, 11:01
Ну давайте ещё и в крематорий....
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5
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Горожанин29 января 2018, 11:02
И после смерти покоя людям нет.
3
14
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Злобный Аноним29 января 2018, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
И после смерти покоя людям нет.
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Кстати да ... не хотел бы я, чтобы на могилы моих предков водили экскурсии, посмотреть как на диковинку ... Хотя, чего это я, скромнее быть надо ;-)
3
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Горожанин29 января 2018, 11:10
Дожили знакомство так сказать с другим миром
3
6
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Горожанин29 января 2018, 11:18
Готы, сатанисты будут довольны.)
3
6
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Марина29 января 2018, 11:23
Кладбище - не место, где толпы лихих туристов на отдыхе должны бегать от могилы к могиле.
Найдите другие аттракционы.
2
10
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Горожанин29 января 2018, 11:31
Вот в арабских странах например люди вообще после смерти не навещают могилы родственников, считается что так ты беспокоишь дух умершего, на кладбищах есть специальные люди которые следят за могилами. А в Индонезии есть племя которое раз в год раскапывают могилы покойников, наряжают их и проводят с ними день. Разные нравы. В светских же странах туристические маршруты на кладбищах это уже старая история, в Европе такого полно, Да и В России в Москве и Питере есть такие.
3
4
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Горожанин29 января 2018, 11:31
Водите экскурсии в парк ХИМИКОВ ( или СОСНОВАЯ РОЩА , или Кизичесвое кладбище ) , покажите как закатали могилы под асвальт , какие увесиления проходят на могилах .Пусть ГОСТИ ГОРОДА , попляшут на могилах наших предков . Это было самое красивое кладбище , где покоятся известные и лучшие люди города!
3
5
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Форвард29 января 2018, 11:41
На кладбище водить экскурсии? Там же местами даже не протиснешься, кругом одни ограды. Если уж и водить, то в парк Горького, посмотреть на могилу сами знаете кого.
1
6
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Горожанин29 января 2018, 11:42
Есть тема пусть водят туристов по моргам а потом по кладбищам!
3
2
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Горожанин29 января 2018, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
Кладбище - не место, где толпы лихих туристов на отдыхе должны бегать от могилы к могиле.
Найдите другие аттракционы.
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Это же только в России такие придурковатые законы делают больше нигде.
1
2
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Форвард29 января 2018, 11:43
Эти экскурсии не должны проходить без разрешения родственников.
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5
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Горожанин29 января 2018, 11:45
В Казани туристов начнут водить по кладбищам... преимущественно в вечернее время суток. Туристов будут ожидать специально подготовленные "статисты", предлагающие "на исключительно добровольной" основе "подарить" (ака безвозмездно) им ценные вещи и сносную одежду и т.п.
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3
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Алекс29 января 2018, 11:57
Что вы расшумелись?! Везде людей водят на кладбища, точнее - на могилы известных личностей. Другое дело, что кладбища те нашим казанским - не ровня. Привести бы сначала в порядок хоть те могилы, что показывать хотят, а ещё лучше - и всю территорию; мусор убрать, бомжей бы с алкашами оттуда выгнать, туалеты нормальные построить, а не "толчки" с дырками...
Потом и водить можно.
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2
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Горожанин29 января 2018, 11:58
Просто в Казани больно то и могил нет которые стоило бы показывать...а сильно возмущенные люди похоже ни в Европе, ни в Москве или Питере не были.
0
2
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Горожанин29 января 2018, 12:05
Точно, в Петербурге литераторские мостки на Волковском, Некрополь мастеров искусств, старинное Смоленское кладбище, а на Богословке ежедневные попойки у Горшка и Цоя
0
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