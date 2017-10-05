В Казани туристов начнут водить по кладбищам

В этом году в столице Татарстана планируют запустить новый вид туризма — некропольный. Об этом в ходе делового понедельника в мэрии Казани сообщила директор городского Комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

Так, по ее словам, этот вид туризма является перспективным направлением.

- Гостям города будут предложены экскурсии по Арскому кладбищу, где захоронены такие личности, как Арбузов, Лобачевский, Шамов и многие другие, - сказала Санникова.

Запустить программу некропольного туризма планируют к весенне-летнему сезону.

Напомним, в прошлом году столицу Татарстана посетили более 2,7 млн туристов.