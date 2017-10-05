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Большинство читателей ProKazan.ru поддерживает изучение татарского языка в детских садах

Большинство читателей ProKazan.ru поддерживает изучение татарского языка в детских садах
16+

На прошлой неделе мы запустили опрос: «Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?».

190 человек ответили, что изучать татарский в детсадах нужно. 

174 пользователя выступили против изучения татарского в дошкольных учреждениях. 

Еще 36 человек проголосовали за пункт «Знать еще один язык — полезно».

ProKazan.ru, 29.01.2018, 10:00
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин29 января 2018, 10:11
А почему не в яслях как родился пусть татарский знает.
3
19
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эммм29 января 2018, 10:16
вывод - большинство читателей националистических настроений
5
23
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:29
Вопрос почему в детсаде надо изущать а в школе не надо? Где логика?
7
5
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Фархат29 января 2018, 10:31
Надо мэ изущать и в садик и в школе инде!в обязательном порядки мэ и рус и татар егетлер!!
7
3
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Горожанин29 января 2018, 10:32
Да нащнется сp@щь!
0
6
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:32
В ответ на комментарий пользователя
вывод - большинство читателей националистических настроений
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Вывод - националисты активно накручивали голосовалку
Лучший комментарий
2
26
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:38
В ответ на комментарий пользователя
Вывод - националисты активно накручивали голосовалку
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вы правы!
2
15
Согласны с автором?
Горожанин29 января 2018, 10:46
В ответ на комментарий пользователя
А почему не в яслях как родился пусть татарский знает.
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С яслей и начинают.
1
3
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Горожанин29 января 2018, 10:55
В процессе голосования побеждал вариант "против изучения". Видимо, перед окончанием голосования вовремя подсуетили нужных людей.
2
12
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мин рус29 января 2018, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
Надо мэ изущать и в садик и в школе инде!в обязательном порядки мэ и рус и татар егетлер!!
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верно знэщит пишешь там
надо знэщит ущить
1
4
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Горожанин29 января 2018, 11:16
Может быть и нужно. Другое дело- в какой форме. И не вместо других развивающих занятий с детьми.
0
4
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Горожанин29 января 2018, 11:36
Это неправда!
0
3
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Горожанин29 января 2018, 11:45
Инфа 146%;-)
0
2
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валек29 января 2018, 11:47
нацики не пацики
0
3
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Горожанин29 января 2018, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
В процессе голосования побеждал вариант "против изучения". Видимо, перед окончанием голосования вовремя подсуетили нужных людей.
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Видимо так.А вообще пусть уж лучше в школе учат.В какой форме пусть родители решают.
0
2
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Горожанин29 января 2018, 12:16
Обыкновенное СМИ, как надо так и делают.
0
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