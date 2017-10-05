В Казани расширят зону платной парковки на 342 машиноместа

Всего в Казани появятся 13 новых платных парковок

В Казани с 1 февраля увеличат зону платной парковки на 342 машиноместа — до 18 тыс мест на 58 участках. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель транспортного комитета Казани Айдар Абдулхаков.

Дополнительные платные парковки появятся на улицах Щапова, Парижской Коммуны, Спартаковская, Курашова, Некрасова, Пушкина, Чехова, Лейтенанта Шмидта, Груздева, Айвазовского, Бутлерова, Гоголя и Сибгата Хакима. Оплата новых парковочных мест не превысит 50 рублей в час.

- Дальнейшее увеличение количества парковочных мест планируется с учетом востребованных заездных карманов, где ведется несанкционированная парковка, или по обращениям представителей бизнес-сообщества, - отметил Абдулхаков.