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В Казани расширят зону платной парковки на 342 машиноместа

В Казани расширят зону платной парковки на 342 машиноместа
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Всего в Казани появятся 13 новых платных парковок

В Казани с 1 февраля увеличат зону платной парковки на 342 машиноместа — до 18 тыс мест на 58 участках. Об этом сегодня в ходе делового понедельника сообщил председатель транспортного комитета Казани Айдар Абдулхаков.

Дополнительные платные парковки появятся на улицах Щапова, Парижской Коммуны, Спартаковская, Курашова, Некрасова, Пушкина, Чехова, Лейтенанта Шмидта, Груздева, Айвазовского, Бутлерова, Гоголя и Сибгата Хакима. Оплата новых парковочных мест не превысит 50 рублей в час.

- Дальнейшее увеличение количества парковочных мест планируется с учетом востребованных заездных карманов, где ведется несанкционированная парковка, или по обращениям представителей бизнес-сообщества, - отметил Абдулхаков.

Люция Кашапова, 29.01.2018, 09:29
Тэги: Парковки
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Комментарии

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Горожанин29 января 2018, 10:00
а зону бесплатных парковок, хоть раз расширяли ?! Все только по зомбоящику, весело и красиво, а народ еще больше обдирают, а те, кто не платил , платить так и будут, устанавливая на свои мерседесы и лендкрузеры визитки или тряпки, скрывая номера
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2
43
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Горожанин29 января 2018, 10:15
Вы еще голосуете тогда мы идем к вам))!!!!
2
6
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Горожанин29 января 2018, 10:23
В ответ на комментарий пользователя Кирилл бирюков
нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
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Отжиматься? Нее не слышал.
0
3
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Горожанин29 января 2018, 10:31
Паркуются на тормозных полосах и в заездах не от того, что не хватает места на существующих парковках, а из-за того, что ценник на них не адекватный. 50-70 рублей за час допустимо для тех, кто приехал и уехал, а работающим по 8-12 часов нужен абонемент за приемлемую денежку.
1
9
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Горожанин29 января 2018, 11:14
В ответ на комментарий пользователя
Паркуются на тормозных полосах и в заездах не от того, что не хватает места на существующих парковках, а из-за того, что ценник на них не адекватный. 50-70 рублей за час допустимо для тех, кто приехал и уехал, а работающим по 8-12 часов нужен абонемент за приемлемую денежку.
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Если вы работаете, то вам работодатель должен парковку предоставлять. А парковаться всем городом на обочине за 15рчас так себе идея. Загруженности в городе не будет.
2
0
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Горожанин29 января 2018, 11:19
В ответ на комментарий пользователя
а зону бесплатных парковок, хоть раз расширяли ?! Все только по зомбоящику, весело и красиво, а народ еще больше обдирают, а те, кто не платил , платить так и будут, устанавливая на свои мерседесы и лендкрузеры визитки или тряпки, скрывая номера
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Зачем в центре бесплатные? Мне больше нравится приехать туда и гулять без опаски для жизни, чем проходить через кучу припаркованных авто и бояться чтобы тебя не задели.
Те, кто паркуются и номера закрывают - получают за это штрафами, не советовал бы на них ровняться.
4
0
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Горожанин29 января 2018, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Зачем в центре бесплатные? Мне больше нравится приехать туда и гулять без опаски для жизни, чем проходить через кучу припаркованных авто и бояться чтобы тебя не задели.
Те, кто паркуются и номера закрывают - получают за это штрафами, не советовал бы на них ровняться.
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В чем -то согласен с Вами, но мое мнение, должны быть альтернатива с бесплатными стоянками, не обязательно в центре, но например в зоне пешой доступности до работы 10-30 мин к примеру, здесь же бескомпромиссное решение и ощущение того, что есть задача захватить все площади и сделать платную парковку везде !!!
0
3
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Горожанин29 января 2018, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Зачем в центре бесплатные? Мне больше нравится приехать туда и гулять без опаски для жизни, чем проходить через кучу припаркованных авто и бояться чтобы тебя не задели.
Те, кто паркуются и номера закрывают - получают за это штрафами, не советовал бы на них ровняться.
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а те кто номера скрывают, штрафов не получают обычно....
0
1
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Дмитрий29 января 2018, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
а зону бесплатных парковок, хоть раз расширяли ?! Все только по зомбоящику, весело и красиво, а народ еще больше обдирают, а те, кто не платил , платить так и будут, устанавливая на свои мерседесы и лендкрузеры визитки или тряпки, скрывая номера
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Это ода из государственных афер нашего виемени , платные парковки !! Это один из способов ограбления народа !! У нас в стране не может и не должно быть платных парковок !!!
0
2
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Горожанин29 января 2018, 11:56
В ответ на комментарий пользователя
Если вы работаете, то вам работодатель должен парковку предоставлять. А парковаться всем городом на обочине за 15рчас так себе идея. Загруженности в городе не будет.
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а ничего что по многим улицам и движения особо нет
0
2
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Горожанин29 января 2018, 11:59
В ответ на комментарий пользователя
Если вы работаете, то вам работодатель должен парковку предоставлять. А парковаться всем городом на обочине за 15рчас так себе идея. Загруженности в городе не будет.
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а чеки эти парковки дают а данные о платеже в налоговую уходят? на вокзале или в крытых парковках выдаются чеки
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Горожанин29 января 2018, 12:23
Никак не нажрутся!
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Горожанин29 января 2018, 12:28
В ответ на комментарий пользователя
Если вы работаете, то вам работодатель должен парковку предоставлять. А парковаться всем городом на обочине за 15рчас так себе идея. Загруженности в городе не будет.
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Напомню, что в 90-х годах в рамках программы ликвидации ветхого жилья власти массово расселили малоэтажные дома, расположенные в центре и вместо 2-3 этажек выросли офисники в 5 и более этажей. При этом не пересматривалась улично-дорожная сеть, новостройки лепили впритык к красным линиям, вынося крылечки и входные группы на тротуары. Бесконтрольная раздача разрешений на строительство привела к тому, что свободной земли в центре не осталось. Центр города стал административно-офисным. Работодатель мог бы обеспечить парковочным местом, если бы это место физически существовало, если бы можно было организовать карманы, если бы вместо очередного офисника на месте снесенной развалюхи положили бы асфальт. Но этого просто нет.
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Горожанин29 января 2018, 12:30
В ответ на комментарий пользователя
а чеки эти парковки дают а данные о платеже в налоговую уходят? на вокзале или в крытых парковках выдаются чеки
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Вокзал вообще отдельная песня! Взяли и перекрыли подъезд к вокзалу шлагбаумом и все, кому надо на поезд теснятся на малюсеньком пятачке создавая дополнительные затруднения на и так перегруженном перекрестке. Вот нахрена это сделали?! Самое главное что на втором вокзале на Воровского можно подъезжать к самому зданию и ничего - мир не рухнул!
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