СМИ: в России охранников в метро вооружат электрошокерами

В России охранников в метро, электричках, аэропортах и на вокзалах вооружат электрошокерами, а объекты с самой высокой проходимостью будут охраняться с огнестрельным оружием. Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что законопроект разработали депутаты и сенаторы, инициативу уже поддержало правительство.

- Данная инициатива направлена на усиление террористической безопасности, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время, согласно действующему законодательству, электрошокерами могут пользоваться полицейские, сотрудники ЧОПов, вневедомственная охрана и судебные приставы.