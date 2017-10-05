Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и «снежный протест» у стен Кремля

Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

Главным событием прошедшей недели стал визит в Татарстан главы государства. В Казани президент России встретился со студентами, посмотрел на испытательный полет Ту-160М, пообщался с рабочими авиационного завода.

Портал ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию.

Президент России Владимир Путин в Казани на встрече с представителями мусульманских религиозных организаций рассказал о болезни первого президента РТ Минтимера Шаймиева, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

- Пожелаем ему здоровья, он немножко приболел — надеюсь, что все будет хорошо, - заявил Путин.

В полиции Казани началась проверка по факту того, что неизвестные вытоптали слово "воры" на снегу на склоне Кремля.

- Вероятно, слово было вытоптано ночью, свидетели происшествия отсутствуют. Сейчас планируется изъять записи с камер Центрального стадиона, чтобы можно было детальнее рассмотреть инцидент. Если найдут состав преступления, будет возбуждено уголовное дело. По закону, проверка обычно занимает трое суток, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, что само слово к полудню уже было затоптано рабочими.

В КФУ преподаватель назвал татарскую культуру "аульской", одна из студенток заявила, что эти слова оскорбили ее. Об этом студентка написала в Facebook, после удалив пост. Аудиозапись диалога на лекции приводит "Idel.Реалии".

- Учимся. Четвертый курс. Этот дядька обучает Основам социального государства. Остроумов Александр Иванович. О татарском языке: "...Зачем вообще изучать язык этой "аульской культуры"? "Фаттахов - да он ДУРАК! Захотел тут..." Уффф... сегодня зачет", - написала девушка в сообщении в Facebook (перевод с татарского).

Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщают СМИ.

О переводе Мусина на домашний арест ходатайствовал следственный комитет, заявив, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.