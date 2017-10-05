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В воскресенье в Казани закроется новогодний городок на Кремлевской набережной
18:23, 28.01.20185
Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
19:38, 28.01.201815
В Казани водитель-наркоман "угрожал" полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов
17:57, 28.01.201817
В Казани прошла всероссийская акция протеста сторонников Алексея Навального
16:39, 28.01.201869
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В Татарстане присоединятся ко всемирной акции и отпразднуют День хиджаба
14:31, 28.01.201871
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Руководитель команды "Камаз-Мастер": "Путин следит за нами..."
14:16, 28.01.201813
В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах
11:53, 28.01.201817
Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены
11:03, 28.01.201822
Россия проведет собственный турнир для спортсменов, не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане
09:46, 28.01.201844
В международном аэропорту "Казань" построят новый терминал из-за большого пассажиропотока
08:24, 28.01.201814
Сегодня в Казани ожидается метель и похолодание до 15 градусов мороза
08:09, 28.01.20182
Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом
17:10, 27.01.201890
На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега
15:56, 27.01.201841
В Татарстане 155 километров дорог сделают «безопасными и качественными»
15:17, 27.01.201824
МЧС: 27-28 января в Татарстане ожидается сильный порывистый ветер
14:45, 27.01.20183
Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»
14:30, 27.01.201842
В Татарстане посевная кампания будет проблемной из-за недостатка финансов
13:50, 27.01.201841
На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек
13:06, 27.01.201817
В Нижнекамске информатор по делу убийцы лыжницы отдал награду в 1 миллион мужу погибшей
12:22, 27.01.201834
В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре
11:40, 27.01.20189
В центре Казани отлетевшее от грузовика колесо разбило ехавшую за ним легковушку
10:52, 27.01.201820
Жильцов Мергасовского дома в Казани не выселят до весны
10:14, 27.01.201832
Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили под домашний арест
09:32, 27.01.2018120
Казанца осудят за попытку продать 2300 литров контрафактного алкоголя
09:02, 27.01.20187
Сегодня в Казани ожидается до 14 градусов мороза
06:40, 27.01.20181
В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким
18:49, 26.01.201833
В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»
18:25, 26.01.2018105
В Татарстане снизилась рождаемость
17:54, 26.01.201831
В Челнах возбудили уголовное дело на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду
17:14, 26.01.201812
В Казани организатора ячейки «Хизб-ут Тахрир» посадили на 17 лет
16:59, 26.01.201834
Завтра в Казани будет без осадков и 14 градусов мороза
16:55, 26.01.20181
В РТ вручат 1 млн рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу лыжницы
16:35, 26.01.201822
"Это путь к нетрадиционным ценностям!": американский журналист рассказал об эчпочмаке
15:44, 26.01.20189
В Татарстане издали новый учебник татарского языка
15:12, 26.01.201830
В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля
15:10, 26.01.201831
В Татарстане возбудили дело из-за застройки в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:09, 26.01.201829
СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину
14:19, 26.01.201841
Казанский цирк будет показывать прогноз погоды
13:51, 26.01.201830
Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах
12:41, 26.01.201835
СМИ: Минниханов позвонил главе Башкирии, чтобы узнать настроение Путина
12:28, 26.01.201837
В Казани в скандальном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры
12:15, 26.01.201812
В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей
12:08, 26.01.201815
В Казани поймали мужчину, продававшего гражданство и работу в силовых органах
11:45, 26.01.201815
В этом году в Казани отремонтируют 36 улиц за 1,6 млрд рублей
11:45, 26.01.201813
В Альметьевске пропала школьница
11:30, 26.01.201812
После визита Путина Казанский авиационный завод может увеличить штат на 2 тыс человек
11:23, 26.01.201834
Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов
10:59, 26.01.201833
Под Казанью главу исполкома наказали за отсутствие похоронной службы
10:49, 26.01.201810
С фельдшера "скорой" потребовали деньги за мотоцикл, который он разбил, торопясь на вызов
10:44, 26.01.201827
Водители скорой помощи Казани пожаловались, что обслуживают машины за свой счет
10:33, 26.01.201826
Тренер зеленодольского лыжника, едущего на Олимпиаду в Пхенчхан: "Мы надеемся на медаль!"
10:03, 26.01.201818
Под Казанью Mercedes насмерть сбил девушку
09:59, 26.01.201835
Президент FINA сегодня откроет бассейн в Дербышках‍
09:34, 26.01.20188
Правительство Татарстана предложило расширить Казань за счет Пестречинского района‍
09:04, 26.01.201828
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
09:00, 26.01.20189
В Казани нашли девочку, которую искала прабабушка
08:53, 26.01.201818
На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов
08:40, 26.01.201819
Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников
08:31, 26.01.201815
Сегодня в Казани ожидается снег
06:17, 26.01.20181
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
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Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и «снежный протест» у стен Кремля

Казань за неделю: визит Путина, болезнь Шаймиева и "снежный протест" у стен Кремля
16+
Редакция ProKazan.ru подводит итоги недели, рассказывая о самых важных новостях

В Казань прилетел президент России Владимир Путин

Главным событием прошедшей недели стал визит в Татарстан главы государства. В Казани президент России встретился со студентами, посмотрел на испытательный полет Ту-160М, пообщался с рабочими авиационного завода.

Портал ProKazan.ru вел прямую текстовую трансляцию.

Болезнь Минтимера Шаймиева

Президент России Владимир Путин в Казани на встрече с представителями мусульманских религиозных организаций рассказал о болезни первого президента РТ Минтимера Шаймиева, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

- Пожелаем ему здоровья, он немножко приболел — надеюсь, что все будет хорошо, - заявил Путин.

"Снежный протест" под Кремлем

В полиции Казани началась проверка по факту того, что неизвестные вытоптали слово "воры" на снегу на склоне Кремля.

- Вероятно, слово было вытоптано ночью, свидетели происшествия отсутствуют. Сейчас планируется изъять записи с камер Центрального стадиона, чтобы можно было детальнее рассмотреть инцидент. Если найдут состав преступления, будет возбуждено уголовное дело. По закону, проверка обычно занимает трое суток, - сообщили ProKazan.ru.

Отметим, что само слово к полудню уже было затоптано рабочими.

Скандал в КФУ

В КФУ преподаватель назвал татарскую культуру "аульской", одна из студенток заявила, что эти слова оскорбили ее. Об этом студентка написала в Facebook, после удалив пост. Аудиозапись диалога на лекции приводит "Idel.Реалии".

- Учимся. Четвертый курс. Этот дядька обучает Основам социального государства. Остроумов Александр Иванович. О татарском языке: "...Зачем вообще изучать язык этой "аульской культуры"? "Фаттахов - да он ДУРАК! Захотел тут..." Уффф... сегодня зачет", - написала девушка в сообщении в Facebook (перевод с татарского).

Экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина отпустили под домашний арест

Приволжский районный суд Казани отправил экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщают СМИ.

О переводе Мусина на домашний арест ходатайствовал следственный комитет, заявив, что обвиняемый сотрудничал со следствием. Ранее экс-глава ТФБ полностью признал вину в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями по предъявленным эпизодам, ущерб от которых составил 24,6 млрд рублей.

Рамиль Бикмуллин, 28.01.2018, 19:38
Тэги: Новости дня
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Комментарии

Димас люблю пивас28 января 2018, 19:57
Завтра понедельник! Хорошь бухать ребята!%-8
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0
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Горожанин28 января 2018, 20:07
В ответ на комментарий пользователя
Завтра понедельник! Хорошь бухать ребята!%-8
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.. дарас проснулся..
0
2
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Горожанин28 января 2018, 20:21
В ответ на комментарий пользователя
Завтра понедельник! Хорошь бухать ребята!%-8
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ура! На работу!
1
0
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Горожанин28 января 2018, 20:36
АВТОР ДЫБЫЛ !
Что еще за снежный протест ?! Грамотей!
0
1
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Горожанин28 января 2018, 20:57
Полный провал, а не визит. Ещё больше людей будет голосовать за Грудинина. Ничего не сказал, вид старый и чувствуется в нем неуверенность.
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азат Аббасов28 января 2018, 21:10
Дастал уже со своим грудинным жулиуком ,отнял у норода землю,и незаконный предвыборный тираж напечатал
2
1
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Горожанин28 января 2018, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Дастал уже со своим грудинным жулиуком ,отнял у норода землю,и незаконный предвыборный тираж напечатал
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У Вас одна извилина и прямая, чтобы лизать сапог хозяина.
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Горожанин28 января 2018, 21:14
Олигархат не успевает покавать чемоданы,чемодан,вокзал,англия,кто по мельче на кипр...
0
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азат Аббасов28 января 2018, 21:32
Придёт другой что измениться?украдет ещё больше,а ты как жил так и будешь жить,ну станешь на 10тыс богаче,а богатый на 100тыс.богаче и в чем смысл?
2
2
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Горожанин28 января 2018, 21:59
Смысл в конкуренции власти и её сменяемости, чтоб не было в ней застоя, что то должно двигатся, и будем надеятся, что в положительном направлении, путинский режим, это тупиковый режим, он буксует на месте, как проститутка, которая имитирует оргазмы, шума много, а толку ноль
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0
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Горожанин28 января 2018, 22:38
В ответ на комментарий пользователя
Придёт другой что измениться?украдет ещё больше,а ты как жил так и будешь жить,ну станешь на 10тыс богаче,а богатый на 100тыс.богаче и в чем смысл?
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Ща объясню в чем смысл ! Пусть богатый станет на 100 тыс , а я стану на 10 и цены при этом останутся на прежних местах ! Вот в чем смысл!
0
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Горожанин28 января 2018, 22:39
В ответ на комментарий пользователя
Придёт другой что измениться?украдет ещё больше,а ты как жил так и будешь жить,ну станешь на 10тыс богаче,а богатый на 100тыс.богаче и в чем смысл?
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Пенсия на 10 тыс вверх а жкх и лекарства вниз ! Согласен ? >:>
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Горожанин28 января 2018, 22:40
В ответ на комментарий пользователя
Придёт другой что измениться?украдет ещё больше,а ты как жил так и будешь жить,ну станешь на 10тыс богаче,а богатый на 100тыс.богаче и в чем смысл?
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Зарплата вверх а платы за то за сё вниз! Согласен?>:>
0
0
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Горожанин28 января 2018, 23:25
В ответ на комментарий пользователя
Смысл в конкуренции власти и её сменяемости, чтоб не было в ней застоя, что то должно двигатся, и будем надеятся, что в положительном направлении, путинский режим, это тупиковый режим, он буксует на месте, как проститутка, которая имитирует оргазмы, шума много, а толку ноль
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Ты думаешь, если каждые 4 года разные дядьки будут тащить страну в разные (часто противоположные) стороны, то народ от этого сразу разбогатеет? Тогда напомню тебе, что Америку из великой депрессии вытащил Рузвельт, которого народ избирал 4 срока подряд! А в Германии Меркель так же избирается на 4-й срок и это делает Германию только сильнее экономически и предсказуемей политически! Так что дело не в количестве переизбраний, а в исполнительности Законов! Вот с этим проблемы и здесь уже пора вводить жёсткую диктатуру, что Вован стесняется делать- хочет со всеми быть "хорошеньким". Так конечно не получится..)
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Горожанин29 января 2018, 00:28
А в это время российский танкер с российским газом пришвартовался к берегам Бостона
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герцог29 января 2018, 00:32
Политика что есть что нет её - не вижу я о други измененья
Всё тотж товар-товары не берут-вот здесь моё научное мышленье
Политика какая скукота-миллиардер внезапно скрылся за границу
Его ж жена в банкротстве тут-она всё продавала лихо пиццу
Нет мир застыл и прочно навека-как жили раньше нету измененья
Вот почтальон бумаги принесла-опять обратно будут повышенья
И пишут больше всё квартир-идёт обильное их скажем заселенье
Вот ряд чиновников в тюрьме-банк обанкрочен други всем на удивленье
Всё так хлеб берёт народ,песок,картошка свежая капуста
Всё так же только меньше чуть бумаги той в кой много хруста
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