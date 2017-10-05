В Казани водитель-наркоман «угрожал» полицейским Атлантидой и требовал вызвать агентов

В Казани на дороге, ведущей в аэропорт, задержали лихача, который управлял машиной под действием наркотиков. Он совершал странные маневры и выезжал на встречную полосу, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Когда машину остановили полицейские, при проверке документов выяснилось, что за рулем находился 27-летний уроженец Ульяновска. Парень был явно под наркотическим опьянением. Когда проверили иномарку, то в ней обнаружилось несколько свертков с белым порошком и приспособление для употребления наркотиков.

Водителя задержали и доставили в отдел МВД России по Лаишевскому району, а его автомобиль доставили на спецстоянку. Позже экспертиза показала, что вещества, которые лежали в машине - это метамфетамин и гашиш общей массой более 2,5 гр.

Сам водитель во время задержания вел себя крайне странно. Парень требовал три патруля на кольцо у аэропорта и четырех агентов.

- Мы их проанализируем... А тебя Атлантида, брат, ждет, - между матом и смехом внушал патрульным ульяновец.

Кроме того, выяснилось, что ульяновец вовсе не имел права садиться за руль, поскольку в декабре 2017 года был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения.

- Задержанный понесет и уголовную ответственность – в отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, и незаконный оборот наркотиков, - сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан.