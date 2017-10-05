Руководитель команды «Камаз-Мастер»: «Путин следит за нами...»

Президент России Владимир Путин смотрит ралли-рейд "Дакар" и переживает за российских гонщиков. Об этом журналистам канала "Раша Тудей" рассказал руководитель команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин.

О том, что Путин действительно наблюдал за гонкой, можно было понять по его точным вопросам: он был в курсе всех тонкостей и деталей, происходивших на трассе.

Спортсмены во время гонки чуствуют незримую поддержку главы государства.

- Президент следит за нами, переживает, поддерживает, - сообщил Чагин. - Это очень приятно, такое внимание первого лица для команды – гордость и почет, но накладывает серьезную ответственность.

Кстати, во время визита Путина в Казань, состоявшегося в конце января, экипаж команды "Камаз-Мастер" подарил российскому лидеру статуэтку бедуина – точную копию приза за первое место и модель автомобиля Эдуарда Николаева ручной работы.