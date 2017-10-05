В Казани водители автобусов рискуют жизнями пассажиров, высаживая их в запрещенных местах

Ежедневно в Казань приезжают и выезжают из нее более 550 заказных автобусов. Некоторые водители паркуют их вдоль проезжей части, игнорируя запрещающие дорожные знаки.
- Главной проблемой в сфере безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается деятельность "серых" перевозчиков, - заявил на заседании итоговой коллегии Миндортранса РТ глава ведомства Ленар Сафин. - Данные перевозки выполняются с нарушениями требований законодательства, создают угрозу жизни и здоровью пассажиров.
Власти стараются ликвидировать несанкционированные места посадки и высадки пассажиров, но водители устраивают новые. В Казани, например, обнаружили сразу 13 стихийных автостанций.
Он напомнил, что в конце прошлого года в федеральный закон были внесены изменения, касающиеся регулирования деятельности заказных перевозчиков. В каждом муниципальном образовании будут определены места отправки пассажиров, отметил Сафин.
Глава Миндортранса РТ рассказал, что уже определены основные маршруты движения нелегальных перевозчиков и их подвижной состав, поэтому с нарушителями будут бороться.
Справка
Суммарный годовой пассажиропоток заказников по республике по разным оценкам составляет более 6 млн человек, годовой оборот денежных средств превышает 1,5 млрд рублей.