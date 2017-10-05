Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены

Необычное происшествие произошло в Казани: 54-летний мужчина поссорился с мужчиной и решил отомстить ему. Но пострадала не сам обидчик, а его супруга, так как казанец поджег именно ее автомобиль.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Казани, женщина обратилась в полицию 19 января и рассказала, что около 19.00 ее машина, которую она оставила во дворе дома на Бигичева, начала гореть.

Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Поймать поджигателя удалось благодаря записям камеры видеонаблюдения.

54-летний мужчина полностью признал свою вину. Он признался следователям, что поджег машину из мести. Пока непонятно, целенаправленно он уничтожал машину супруги своего обидчика или ошибся. Расследование уголовного дела продолжается.

Помещать под стражу пиромана не стали, оставив на свободе под подпиской о невыезде.