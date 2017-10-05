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Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены

Казанец решил отомстить обидчику, но, видимо по ошибке, поджег машину его жены
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Фото: МЧС России

Необычное происшествие произошло в Казани: 54-летний мужчина поссорился с мужчиной и решил отомстить ему. Но пострадала не сам обидчик, а его супруга, так как казанец поджег именно ее автомобиль.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Казани, женщина обратилась в полицию 19 января и рассказала, что около 19.00 ее машина, которую она оставила во дворе дома на Бигичева, начала гореть.

Прибывшие на место происшествия эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. Поймать поджигателя удалось благодаря записям камеры видеонаблюдения.

54-летний мужчина полностью признал свою вину. Он признался следователям, что поджег машину из мести. Пока непонятно, целенаправленно он уничтожал машину супруги своего обидчика или ошибся. Расследование уголовного дела продолжается.

Помещать под стражу пиромана не стали, оставив на свободе под подпиской о невыезде.

Рамиль Бикмуллин, 28.01.2018, 11:03
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин28 января 2018, 11:26
Идиот
0
2
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Горожанин28 января 2018, 11:35
А что? Муж и жена-одна сатана.:-D
0
3
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Горожанин28 января 2018, 11:36
В ответ на комментарий пользователя
Скорее - просто опасный психопат , реально представляющий угрозу обществу . А идиоты те - кто оставил его на свободе .
1
4
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Горожанин28 января 2018, 12:15
Ур-ра, Товарищи!
Родился человек, способный спасти Россию!
Родился 57 лет назад:-D
Это Грудинин!
Голосуй за Грудинина , помоги России!
4
0
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