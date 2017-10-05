Россия проведет собственный турнир для спортсменов, не допущенных к Олимпиаде в Пхенчхане

Для лыжников, которых Международный олимпийский комитет не допустил к участию в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, в России проведут альтернативный турнир. Об этом заявила в Федерации лыжных гонок России.

- Думаю, что соревнования среди лыжников пройдут в рамках чемпионата России в Сыктывкаре или, может быть, Кубка России, - рассказала президент организации Елена Вяльбе. - В них примут участие все спортсмены, даже отстраненные.

По словам главы Федерации лыжных гонок России, лыжники, занявшие призовые места на этих соревнованиях, получат такие же премиальные, как и те, кто завоюет медаль на Олимпиаде, пишет "Лайф".

Напомним, подписанным распоряжением премии российским спортсменам составят: 4 миллиона рублей — за золотую медаль, 2,5 миллиона рублей — за серебряную медаль, 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль.

Ранее Международный олимпийский комитет официально зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Олимпиаде, 5 из них будут представлять Татарстан в составе сборной "Олимпийских атлетов из России".