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Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом

Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом
16+
Фото: kremlin.ru
На официальном сайте Кремля речь президента опубликовали, опустив ошибку

Во время телемоста из Казанского федерального университета Владимир Путин допустил ошибку, перепутав Москву и Петербург. Во время своей речи президент сказал, что Михаил Ломоносов дошел пешком из Архангельска до Петербурга. Однако в официальной стенограмме речи высказывание было немного перефразировано. Об этом сообщил портал TJournal.

Речь президента показали на телеканалах «Культура» и «Первый».

– Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда, – сказал Владимир Путин.

На самом деле Михаил Ломоносов дошел не до Петербурга, а до Москвы.

На сайте Кремля высказывание президента выглядело немного по-другому:

– Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался. Но это до сих пор для всех нас остаётся самым лучшим примером стремления к знаниям и к реализации своей мечты, поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда.

ProKazan.ru, 27.01.2018, 17:10
Тэги: Владимир Путин
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Комментарии

Горожанин27 января 2018, 17:30
Маразм цветет и пахнет. Холопы аплодируют и просят еще
Лучший комментарий
11
33
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Горожанин27 января 2018, 17:46
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
21
41
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Горожанин27 января 2018, 17:53
В ответ на комментарий пользователя
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
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Ему не положено ошибаться в принципе
19
16
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин27 января 2018, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
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https://
1
1
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 18:00
В ответ на комментарий пользователя
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
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Петлюра - смерть 25 мая 1926 года .
Так про какую войну говорил Путин?B-|
2
4
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Горожанин27 января 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Твое место у параши
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Написано "ему не положено ошибаться в принципе" !
Ответ " твоё место у параши"
:-D где логика?
Или это пукан бомбанул у фанатика?
5
8
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Герцог27 января 2018, 18:11
И глядя вдаль он восклицает
Крещенье лёгким не бывает
3
2
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Горожанин27 января 2018, 18:13
Ладно, хоть Татарстан с Казахстаном не перепутал, как некоторые московские чиновники
1
17
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Дмитрий27 января 2018, 18:21
Он уже давно все попутал !! Потерял связь и с реальностью и с народом !! Что несет порой сам ни понимает наверное , полную чушь !! Такое ощущение что он вообще забыл про народ и Россию !! Так что я ни удивлен этому !!
8
21
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Горожанин27 января 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
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красава. сравнил куй с пальцем
5
9
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Горожанин27 января 2018, 18:27
В ответ на комментарий пользователя
Твое место у параши
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ты освободил чтоли?
2
3
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 18:35
В ответ на комментарий пользователя
Ему не положено ошибаться в принципе
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Скажи это амеровским президентам.:-D
4
8
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spy27 января 2018, 18:39
И что "бохоизбранные" так закипишили
0
2
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Горожанин27 января 2018, 18:42
В ответ на комментарий пользователя
Петлюра - смерть 25 мая 1926 года .
Так про какую войну говорил Путин?B-|
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А гражданской войны как бы не было? А евреев он как бы не убивал?
1
3
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Горожанин27 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Скажи это амеровским президентам.:-D
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Почему вы всё время Америкой тычете ? Или Европой ? Неужели непонятно , что всем плевать на народ России ? Что нашему руководству плевать , а американскому уж и подавно . А вы всё соревнуетесь у кого пипи-ська круче!
Пока народ России не возьмёт ситуацию в свои руки , ничего не изменится !
Хотя народ России на это не способен . Здесь все ленивые боязливые и запуганные . У всех принцип - моя хата с краю .
4
10
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Горожанин27 января 2018, 18:51
В ответ на комментарий пользователя
А гражданской войны как бы не было? А евреев он как бы не убивал?
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Возможно . Но у большинства людей промыты мозги великой отечественной и только этой войной
2
2
Согласны с автором?
Дмитрий27 января 2018, 18:52
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы всё время Америкой тычете ? Или Европой ? Неужели непонятно , что всем плевать на народ России ? Что нашему руководству плевать , а американскому уж и подавно . А вы всё соревнуетесь у кого пипи-ська круче!
Пока народ России не возьмёт ситуацию в свои руки , ничего не изменится !
Хотя народ России на это не способен . Здесь все ленивые боязливые и запуганные . У всех принцип - моя хата с краю .
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Агитация и пропаганда , как говорит Семин и это приведет к итогу , отрезвить зомбированных !!
1
3
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Горожанин27 января 2018, 18:59
В ответ на комментарий пользователя
Возможно . Но у большинства людей промыты мозги великой отечественной и только этой войной
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Тогда к чему этот идиотский вопрос? И какое отношение к нему имеют промытые мозги? И что значит возможно?
0
2
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Горожанин27 января 2018, 19:00
ПУТИН БАБАЙ , на пению пора ему !
2
9
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Горожанин27 января 2018, 19:02
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы всё время Америкой тычете ? Или Европой ? Неужели непонятно , что всем плевать на народ России ? Что нашему руководству плевать , а американскому уж и подавно . А вы всё соревнуетесь у кого пипи-ська круче!
Пока народ России не возьмёт ситуацию в свои руки , ничего не изменится !
Хотя народ России на это не способен . Здесь все ленивые боязливые и запуганные . У всех принцип - моя хата с краю .
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Когда народ берёт всё в свои руки,то ничего хорошего, как правило, не бывает. Если бывает,то приведи пример этого хорошего. Хотя бы один.
4
4
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:08
Смена власти должна быть, путин раньше еще сказал, что не будет балатироватся, по началу ещё, а теперь вон как запел, слово дал, держи, я например после этого только не хочу чтоб балабол у власти был
2
8
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:09
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы всё время Америкой тычете ? Или Европой ? Неужели непонятно , что всем плевать на народ России ? Что нашему руководству плевать , а американскому уж и подавно . А вы всё соревнуетесь у кого пипи-ська круче!
Пока народ России не возьмёт ситуацию в свои руки , ничего не изменится !
Хотя народ России на это не способен . Здесь все ленивые боязливые и запуганные . У всех принцип - моя хата с краю .
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Даёшь революцию! Кстати у тебя хата большая? Мне моя маловата,если че,то твоя моей будет. Можешь в моей приютиться,я ж не зверь какой,чтоб человека на улицу выгонять:-D
2
5
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Горожанин27 января 2018, 19:11
В ответ на комментарий пользователя
Смена власти должна быть, путин раньше еще сказал, что не будет балатироватся, по началу ещё, а теперь вон как запел, слово дал, держи, я например после этого только не хочу чтоб балабол у власти был
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Если ты не балобол,то скади когда он это говорил?
0
0
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Горожанин27 января 2018, 19:12
Раз Путин сказал,что Ломоносов да Петербурга пешком добрался,значит это правда ! Точнее будет, что добрался Ломоносов пешком до Ленинграда и сам Путин ему руку жал, но это уже мелочи, как и то что пенсионеры от проведенной индексации пенсии рыдают от счастья!
2
3
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:12
В ответ на комментарий пользователя
Когда народ берёт всё в свои руки,то ничего хорошего, как правило, не бывает. Если бывает,то приведи пример этого хорошего. Хотя бы один.
Развернуть
А почему обязательно должен быть пример?
3
2
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элиса прохорова27 января 2018, 19:15
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
3
0
Согласны с автором?
Сын колхозников27 января 2018, 19:17
В сё вы кормитесь у янки. А Что будет, если русские возобновит себя потомками тех, кому было позволено резать татар после взятия Казани в течение 3 дней...???
2
1
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Дед27 января 2018, 19:19
Все правильно Путин сказал, Ломоносов ушёл пешком от Архангельска до санкт-питербурга именно до санкт-питербурга! Пешком, а не до Москвы, в те года Москва ещё не была столицей,
2
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:19
Зарплата лет 10 назад такая же была, как сейчас, а цены в разы поднялись, тут идёт выжимание бабла с народа, новые налоги, новые законы, хоть по мелочи, но отжать, а народу в стране много, так и набежит кому то в карман
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:29
В ответ на комментарий пользователя
Возможно . Но у большинства людей промыты мозги великой отечественной и только этой войной
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В таком случае- это ограниченность.
0
1
Согласны с автором?
Андро27 января 2018, 19:39
Подлодная водка в степях Украинi :-)
0
0
Согласны с автором?
*************27 января 2018, 19:40
В ответ на комментарий пользователя
Почему вы всё время Америкой тычете ? Или Европой ? Неужели непонятно , что всем плевать на народ России ? Что нашему руководству плевать , а американскому уж и подавно . А вы всё соревнуетесь у кого пипи-ська круче!
Пока народ России не возьмёт ситуацию в свои руки , ничего не изменится !
Хотя народ России на это не способен . Здесь все ленивые боязливые и запуганные . У всех принцип - моя хата с краю .
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Народ России возьмёт в свои руки ? Не надо, было уже в 1917г. и к чему это привело, к миллионам жертв и развалу могучей державы.
%-8
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:43
В ответ на комментарий пользователя
Зарплата лет 10 назад такая же была, как сейчас, а цены в разы поднялись, тут идёт выжимание бабла с народа, новые налоги, новые законы, хоть по мелочи, но отжать, а народу в стране много, так и набежит кому то в карман
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Мне начальство зарплату поднимает.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:47
В ответ на комментарий пользователя
А почему обязательно должен быть пример?
Развернуть
Просто есть примеры того,как народ берет власть в свои руки. Примеры не очень.Ты для этой статистики предлагаешь или ради интереса?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 20:19
В ответ на комментарий пользователя
Раз Путин сказал,что Ломоносов да Петербурга пешком добрался,значит это правда ! Точнее будет, что добрался Ломоносов пешком до Ленинграда и сам Путин ему руку жал, но это уже мелочи, как и то что пенсионеры от проведенной индексации пенсии рыдают от счастья!
Развернуть
Так-то Ломоносов жил, когда Ленина ещё в проекте не было, а из Архангельска в Москву он вполне мог идти через Санкт-Петербург.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 20:52
Ну в Питер через Москву. Так что всё правильно сказал
0
0
Согласны с автором?
Герцог27 января 2018, 21:01
Онегин молвил про себя что Цезарям простительны ошибки
Они вниманье вызывают дам и видим мы счастливые улыбки
Великим мы прощаем всё-менталитет как сито нет зацепок
Недаром говорят века -народ российский умом задним крепок
2
0
Согласны с автором?
горожанин27 января 2018, 21:07
Что за слова цепляться. Бывает, он же человек, а не робот.
0
1
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:12
В ответ на комментарий пользователя
Ну ошибся и что ,а вспомните сколько ваша редакция делает ошибок !
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и сколько у него оибок за 25 лет будет? беслан курск дубровка грузия украина?
0
0
Согласны с автором?
горожанин27 января 2018, 21:13
Это оговорка, не сравнивайте
0
0
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Все правильно Путин сказал, Ломоносов ушёл пешком от Архангельска до санкт-питербурга именно до санкт-питербурга! Пешком, а не до Москвы, в те года Москва ещё не была столицей,
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вот бивень! вот кто поворотники не включает во время маневров и при отъезде от поребрика
0
0
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:14
В ответ на комментарий пользователя
Подлодная водка в степях Украинi :-)
Развернуть
героям слава!
0
0
Согласны с автором?
горожанин27 января 2018, 21:14
Все перечисленное вами не его ошибки
0
0
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:15
В ответ на комментарий пользователя
Путин молодец
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подпишись, мудофел
0
1
Согласны с автором?
Шурале27 января 2018, 21:16
Прочитал и задумался;ктобы сегодня навел порядок вТатарстане,Петлюра или гетман Скоропадский,а может батька Махно,и такие мысли на ночь...
0
0
Согласны с автором?
горожанин27 января 2018, 21:22
Оскорблени - это низко!
0
0
Согласны с автором?
горожанин27 января 2018, 21:23
Или это вы о себе
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 21:29
В ответ на комментарий пользователя
Когда народ берёт всё в свои руки,то ничего хорошего, как правило, не бывает. Если бывает,то приведи пример этого хорошего. Хотя бы один.
Развернуть
Идиота кусок, учи историю
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 21:30
В ответ на комментарий пользователя
Даёшь революцию! Кстати у тебя хата большая? Мне моя маловата,если че,то твоя моей будет. Можешь в моей приютиться,я ж не зверь какой,чтоб человека на улицу выгонять:-D
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Ты вообще на улице окажешься, люмпен
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Горожанин27 января 2018, 21:34
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Народ России возьмёт в свои руки ? Не надо, было уже в 1917г. и к чему это привело, к миллионам жертв и развалу могучей державы.
%-8
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Е*анько, что ы несешь?
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Горожанин27 января 2018, 21:36
Перед выборами путиноботы даж до нашего аула добрались
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горожанин27 января 2018, 21:38
marex, вы Бендер?
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Горожанин27 января 2018, 21:44
В ответ на комментарий пользователя
Народ России возьмёт в свои руки ? Не надо, было уже в 1917г. и к чему это привело, к миллионам жертв и развалу могучей державы.
%-8
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Сравниваете разную эпоху .
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Горожанин27 января 2018, 21:58
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Просто есть примеры того,как народ берет власть в свои руки. Примеры не очень.Ты для этой статистики предлагаешь или ради интереса?
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Я предлагаю уравниловку , а не тот бред который сейчас происходит. Пример вам -племяш президента или тот же самый Мусин. Предлагаю социальное равенство. Слишком уж прямо людям указывают на их место в обществе . Типа мы выше , а вы ниже . А так жить нельзя !
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Горожанин27 января 2018, 22:05
В ответ на комментарий пользователя
Сравниваете разную эпоху .
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1991 год год — это что было и какая это эпоха? Не было развала и жертв?
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Горожанин27 января 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
Сравниваете разную эпоху .
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А что было в 1993?
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Горожанин27 января 2018, 23:34
При всей моей нелюбви к сабжу, его оговорка совершенно безобидна и не стоит бурления -овен.
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