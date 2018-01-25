Владимир Путин в Казани перепутал Москву с Петербургом

На официальном сайте Кремля речь президента опубликовали, опустив ошибку

Во время телемоста из Казанского федерального университета Владимир Путин допустил ошибку, перепутав Москву и Петербург. Во время своей речи президент сказал, что Михаил Ломоносов дошел пешком из Архангельска до Петербурга. Однако в официальной стенограмме речи высказывание было немного перефразировано. Об этом сообщил портал TJournal.

Речь президента показали на телеканалах «Культура» и «Первый».

– Если это, конечно, не легенда: Ломоносов пешком из Архангельска добрался до Петербурга. Это до сих пор для всех нас остается самым лучшим примером стремления к знаниям и реализации своей мечты. Поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда, – сказал Владимир Путин.

На самом деле Михаил Ломоносов дошел не до Петербурга, а до Москвы.

На сайте Кремля высказывание президента выглядело немного по-другому:

– Как известно, если это, конечно, не легенда, Ломоносов пешком из Архангельска добрался. Но это до сих пор для всех нас остаётся самым лучшим примером стремления к знаниям и к реализации своей мечты, поэтому мы, безусловно, должны это помнить всегда.