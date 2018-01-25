На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега

В этом сезоне в Казани и Зеленодольском районе выявлено уже 25 несанкционированных снежных свалок

В Казани экологи обнаружили нелегальную свалку снега на улице Подлужной, в 30 метрах от берега реки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Нарушение было зафиксировано в ходе рейда. Сообщается, что убранный с улиц снег складировался на берегу реки Казанки – в 30 метрах от водоема. Грязный снег занимает территорию площадью 600 квадратных метров.

Экологи поясняют, что это не допустимо, так как весной, когда снег будет таять, реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в воду.

Сейчас по данному факту проводится расследование. Нарушители будут наказаны за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами или иными опасными веществами» и «за нарушение правил благоустройства города».

Сообщается, что в этом сезоне в Казани и Зеленодольском районе выявлено уже 25 несанкционированных снежных свалок.