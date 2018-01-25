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На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега

На берегу Казанки в центре города обнаружили нелегальную свалку снега
16+
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ
В этом сезоне в Казани и Зеленодольском районе выявлено уже 25 несанкционированных снежных свалок

В Казани экологи обнаружили нелегальную свалку снега на улице Подлужной, в 30 метрах от берега реки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

Нарушение было зафиксировано в ходе рейда. Сообщается, что убранный с улиц снег складировался на берегу реки Казанки – в 30 метрах от водоема. Грязный снег занимает территорию площадью 600 квадратных метров.

Экологи поясняют, что это не допустимо, так как весной, когда снег будет таять, реагенты, мусор и другие загрязняющие вещества могут попасть в воду.

Сейчас по данному факту проводится расследование. Нарушители будут наказаны за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами или иными опасными веществами» и «за нарушение правил благоустройства города».

Сообщается, что в этом сезоне в Казани и Зеленодольском районе выявлено уже 25 несанкционированных снежных свалок.

Виктория Абдуллина, 27.01.2018, 15:56
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Народ27 января 2018, 16:15
Позор властям за упущение !!! Вся Казань в видеокамерах , как штрафы с автомобилистов так махом , а своих за .опу взять не могут !!!
Лучший комментарий
1
23
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Горожанин27 января 2018, 16:24
Что такое "свалка снега"???? Если я почистил около двора и свалил в кучу в сторонке, это тоже свалка снега? Он ведь не мой так то ! Мне его сверху навалило))))
5
7
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Горожанин27 января 2018, 16:35
Снег расстает же. Откуда там мусор? ЭКологи много на себя берут - по поводу и без повода панику поднимают
9
3
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 16:41
В ответ на комментарий пользователя
Что такое "свалка снега"???? Если я почистил около двора и свалил в кучу в сторонке, это тоже свалка снега? Он ведь не мой так то ! Мне его сверху навалило))))
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Тебе по русски объяснили,там с улиц снег,реагенты и химия попадёт в Казанку.
4
8
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Ол27 января 2018, 16:43
Убирать то будут с казанки или к сведению взяли и все
1
7
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Горожанин27 января 2018, 16:55
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 16:58
ой смешно, как в старое русло казанки свозить снег зимой и чистить его же летом для виду так это норма,....с дамбы и мостов снег в казанку скидывать тоже норма....а тут раскричались.... свалку нашли....только как нашли ее так там все и будет лежать до весны пока не растает....
2
7
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Горожанин27 января 2018, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
Что такое "свалка снега"???? Если я почистил около двора и свалил в кучу в сторонке, это тоже свалка снега? Он ведь не мой так то ! Мне его сверху навалило))))
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Думаю это в особо крупных размерах только считается
0
0
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Горожанин27 января 2018, 17:02
В ответ на комментарий пользователя
ой смешно, как в старое русло казанки свозить снег зимой и чистить его же летом для виду так это норма,....с дамбы и мостов снег в казанку скидывать тоже норма....а тут раскричались.... свалку нашли....только как нашли ее так там все и будет лежать до весны пока не растает....
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И кто же скидывает? Сами себя тут решили защищать) Найти вас и наказать за такое!
1
3
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Горожанин27 января 2018, 17:03
В ответ на комментарий пользователя
Тебе по русски объяснили,там с улиц снег,реагенты и химия попадёт в Казанку.
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Поэтому нужно искать виноватого и ликвидировать. Или какие то ещё проверки организовывать, может патрульных в таких привлекательных местах для нарушителей
0
3
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Горожанин27 января 2018, 17:09
Я неверю этого нет.
1
1
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Горожанин27 января 2018, 17:16
К приезду пу срочняком все чистили и кидали куда поближе
1
5
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Горожанин27 января 2018, 17:31
а если не на берег, то реагенты просто исчезнут, чтоли. дебилы?
4
2
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Горожанин27 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
Снег расстает же. Откуда там мусор? ЭКологи много на себя берут - по поводу и без повода панику поднимают
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А вы думаете снег с городских улиц будет на пользу природе?
0
5
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Горожанин27 января 2018, 17:38
В ответ на комментарий пользователя
а если не на берег, то реагенты просто исчезнут, чтоли. дебилы?
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Есть снегоплавильня!!! Умный ты наш! Сам что ли и скидываешь на Казанку снег?
2
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Горожанин27 января 2018, 17:39
В ответ на комментарий пользователя
Думаю это в особо крупных размерах только считается
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главное, в речку не скидывать. А на газончике возле дома можно
0
2
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Горожанин27 января 2018, 18:07
В ответ на комментарий пользователя
Тебе по русски объяснили,там с улиц снег,реагенты и химия попадёт в Казанку.
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Что то в этом году реагентами и не пахнет
1
0
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Герцог27 января 2018, 18:13
На берегу реки Казанки
В снегу столкнулись две буханки
1
0
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Горожанин27 января 2018, 18:33
В ответ на комментарий пользователя
Есть снегоплавильня!!! Умный ты наш! Сам что ли и скидываешь на Казанку снег?
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слышь, баклан, а со снегоплавилен отрава куда девается?
3
3
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Шурале27 января 2018, 18:35
Это будет продолжаться еще очень долго и часто; нарушена в 80-х годах вся экосистема Казанки,вероятно,она уже никогда не будет прежней,какой она была в 50-е годы,издержки цивилизации и невежества,которое сопровождает нас уже очень давно,в возрождение не верю...
0
4
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элиса прохорова27 января 2018, 19:15
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
1
0
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Горожанин27 января 2018, 20:27
В ответ на комментарий пользователя
Это будет продолжаться еще очень долго и часто; нарушена в 80-х годах вся экосистема Казанки,вероятно,она уже никогда не будет прежней,какой она была в 50-е годы,издержки цивилизации и невежества,которое сопровождает нас уже очень давно,в возрождение не верю...
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да бууудет. ща, порушат ГЭС и будет
0
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Горожанин27 января 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Что то в этом году реагентами и не пахнет
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Они не должны пахнуть. Обрабатывают улицы, поэтому такой снег крайне опасен для речки. Наказать и заставить вывозить на снегоплавильню
0
1
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Горожанин27 января 2018, 21:18
В ответ на комментарий пользователя
Это будет продолжаться еще очень долго и часто; нарушена в 80-х годах вся экосистема Казанки,вероятно,она уже никогда не будет прежней,какой она была в 50-е годы,издержки цивилизации и невежества,которое сопровождает нас уже очень давно,в возрождение не верю...
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может и не будет, как прежде, но нужно сохранять все равно Казанку.
0
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Шурале27 января 2018, 21:21
Давай заставляй,хрен кого найдешь...
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Горожанин27 января 2018, 22:10
Пусть менты там разнюхают, может там какие слова натоптали
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