В Татарстане 155 километров дорог сделают «безопасными и качественными»

В местах концентрации ДТП установят 30 светофоров и более 700 дорожных знаков

В 2018 году в республике отремонтируют 155 километров дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает «Татар-Информ» со ссылкой главу Миндортранса РТ Ленара Сафина.

– Мы продолжим благоустройство парков, скверов и дворов. Также на аварийно-опасных участках и в местах концентрации ДТП планируется установить 30 светофоров, более 700 дорожных знаков и свыше 10 километров ограждений, – рассказал Сафин.

Глава Миндортранса РТ отметил, что существующие программы «Развитие общественных пространств» и «Ремонт дворовых территорий» были синхронизированы для того, чтобы работы были комплексными. В целом это должно помочь реализовать более приоритетный федеральный проект – «Комфортная городская среда».