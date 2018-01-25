В Татарстане посевная кампания будет проблемной из-за недостатка финансов

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ заявил, что финансовые трудности возникли из-за снижения цен на зерно и сахар

В Татарстане в 2018 году ожидаются финансовые трудности при проведении посевной кампании из-за снижения цен на зерно и сахар. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

– Посевная в этом году будет проблематичной в части обеспечения финансовыми ресурсами. Только на проведение весенне-полевых работ необходимо свыше 20 млрд рублей, - заявил министр.

Причиной нехватки финансов в 2018 году он назвал резкое снижение цен на зерно и сахар. По словам Ахметова, в прошлом году сахарные заводы получили выручку на 2 млрд рублей меньше, чем в 2016 году. Тогда 1 кг сахарного песка стоил 37 рублей, в 2017 году - 25 рублей.

Всего на проведение весенне-полевых работ в республике понадобится более 20 млрд рублей: на минеральные удобрения - 7,5 млрд рублей, на семена - 1,3 млрд рублей, ГСМ и запчасти - 5 млрд рублей, зарплаты в периода посевной кампании - 1,6 млрд рублей, прочие затраты - около 3 млрд рублей.

– В целом, до поступления первых денежных средств от земледелия, а это примерно середина августа, необходимо свыше 26 млрд рублей оборотных средств, - сказал Марат Ахметов.

Часть из этих средств покроют за счет бюджетной поддержки, но около 15 млрд рублей необходимо будет взять у банков в кредит.

