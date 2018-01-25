На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек

В числе пассажиров было восемь детей

В Алексеевском районе РТ спасли от замерзания 30 пассажиров сломавшегося автобуса, ехавшего из Казани в Азнакаево. В числе пассажиров было восемь детей. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о замерзающих людях в сломавшемся автобусе поступило накануне почти в 10 часов вечера.

Автобус сломался на трассе, и водитель уехал за запчастями. Его не было уже два часа. Люди все это время находились в не отапливаемом салоне.

Прибывшие спасатели обогрели людей, напоили горячим чаем. Позже подъехал другой автобус, в который пересадили всех пассажиров.