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На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек

На трассе в Татарстане чуть не замерзли 30 человек
16+
Фото: Pixabay.com
В числе пассажиров было восемь детей

В Алексеевском районе РТ спасли от замерзания 30 пассажиров сломавшегося автобуса, ехавшего из Казани в Азнакаево. В числе пассажиров было восемь детей. О случившемся сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о замерзающих людях в сломавшемся автобусе поступило накануне почти в 10 часов вечера.

Автобус сломался на трассе, и водитель уехал за запчастями. Его не было уже два часа. Люди все это время находились в не отапливаемом салоне.

Прибывшие спасатели обогрели людей, напоили горячим чаем. Позже подъехал другой автобус, в который пересадили всех пассажиров.

ProKazan.ru, 27.01.2018, 13:06
Тэги: МЧС
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Комментарии

Горожанин27 января 2018, 13:25
Бывает, техника же. Она ломается и подводит.
3
11
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 13:59
Почему сразу не вызвали другой автобус для людей?
Что за дурь с поездкой за запчастями? Потом ещё водитель С ЗАПЧАСТЯМИ полдня ремонтировал бы автобус, так что ли?
Лучший комментарий
3
44
Согласны с автором?
Димас люблю пивас27 января 2018, 14:54
Пасаны это рашка! тут каждый сам за себя :-D
5
12
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 16:11
водилу обоssать и выкинуть на мороз
7
2
Согласны с автором?
горожанка27 января 2018, 16:24
Наверное он проинформировал руководство о поломке в они не ничего не делали. И когда пассажиры забили тревогу, только тогда они зашевели
0
4
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 17:50
https://
0
1
Согласны с автором?
Веселый Гук27 января 2018, 18:07
Водила уехал греться в соседнее село.Ладно мороз был несильный,а так бы все замерзли насмерть.
1
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 19:04
В ответ на комментарий пользователя
Почему сразу не вызвали другой автобус для людей?
Что за дурь с поездкой за запчастями? Потом ещё водитель С ЗАПЧАСТЯМИ полдня ремонтировал бы автобус, так что ли?
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Другой автобус должен был с неба что ли туда упасть? )))) пока ехал, как раз прошло 2 часа. Ты иптяшь думаешь что жизнь вокруг тебя вертится, раз уверен что тебе замену автобуса должны подать в любую точку земли за 5 минут? ))))
0
6
Согласны с автором?
элиса прохорова27 января 2018, 19:16
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
5
0
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:17
В ответ на комментарий пользователя
Пасаны это рашка! тут каждый сам за себя :-D
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обязательно за мордора голосовать!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин27 января 2018, 23:13
Прочел заголовок - подумал простоутки, казалось пассажиры)
0
0
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