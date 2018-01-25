В Нижнекамске информатор по делу убийцы лыжницы отдал награду в 1 миллион мужу погибшей

Радик Сибгатуллин рассказал полиции о подозрительном поведении Даниила Котенева, подозреваемого в жестоком убийстве девушки

Сегодня в Нижнекамске был вручен 1 миллион рублей Радику Сибгатуллину, который предоставил полиции информацию о предполагаемом убийце молодой лыжницы Гульшат Котенковой. От полученных денег информатор отказался и передал сертификат мужу погибшей.

Напомним, глава Нижнекамского района Айдар Метшин пообещал награду 1 миллион рублей за информацию об убийце. Сибгатуллин, который является заместителем директора завода «Техно-Колор», сообщил о страном поведении нового сотрудника фирмы Даниила Котенева. После этого мужчину задержали, и он признался в убийстве девушки.

Подозреваемый арестован и пробудет в следственном изоляторе, как минимум, до 9 марта 2018 года.

Даниила Котенев был дважды осужден за изнасилование. Последний раз вышел из заключения летом 2017 года. В день убийства Котенев выпил спиртное на заводе, который находится недалеко от лыжной базы. После этого он пошел пешком домой, но заблудился в лесу и встретил лыжницу Гульшат Котенкову. Угрожая газовым пистолетом, мужчина заставил ее пойти в находящуюся неподалеку будку, где в убил ее, нанеся более 10 ударов в шею и лицо "розочкой" от бутылки.

По версии следствия, мужчина пытался изнасиловать девушку. Сейчас проводится проверка по этому факту.

В январе 2018 года Гульшат Котенкова вместе с мужем и ребенком приехала на базу кататься на лыжах, но пропала. Уже ночью ее нашли убитой полицейские и волонтеры.