В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре

Младенца из окна выбросила собственная мать, пытаясь спасти его от огня

В Лениногорске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, которого мать выбросила из окна при пожаре.

Напомним, около полуночи 21 января в 2-этажном доме начался пожар, во время которого еще до прибытия спасателей из дома были эвакуированы два мальчика 2016 и 2017 года рождения, которых спасла их мать.

По данным следствия, при тушении пожара мать выбросила младшего мальчика в окно в руки пожарного. Но во время падения 6-месячный ребенок ударился головой о выступ в стене. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.