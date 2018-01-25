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В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре

В РТ возбудили уголовное дело после гибели ребенка, выброшенного из окна при пожаре
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ
Младенца из окна выбросила собственная мать, пытаясь спасти его от огня

В Лениногорске следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели ребенка, которого мать выбросила из окна при пожаре.

Напомним, около полуночи 21 января в 2-этажном доме начался пожар, во время которого еще до прибытия спасателей из дома были эвакуированы два мальчика 2016 и 2017 года рождения, которых спасла их мать.

По данным следствия, при тушении пожара мать выбросила младшего мальчика в окно в руки пожарного. Но во время падения 6-месячный ребенок ударился головой о выступ в стене. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и позже скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ).  Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ProKazan.ru, 27.01.2018, 11:40
Тэги: Происшествия, Смерть
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Комментарии

Горожанин27 января 2018, 12:12
Ну и дура [***]
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