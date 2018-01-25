Жильцов Мергасовского дома в Казани не выселят до весны

Суд перенес рассмотрение иска о принудительном выселении на 1 марта

Вахитовский районный суд Казани перенес рассмотрение дела по переселению семьи Кузьминых из Мергасовского дома в ЖК «Салават Купере» на 1 марта 2018 года. Об этом сообщает MK.RU.

Заседание суда, прошедшее 26 января, завершилось ничьей. Это связано с тем, что ответчик Игорь Кузьмин, которого исполком хочет принудительно переселить, успел подать встречный иск – об изменении условий договора социального найма жилья.

Семья Игоря Кузьмина не желает покидать свое жилье, даже несмотря на то, что им предлагают квартиру почти в два раза большую по площади. Проблема в том, что жилой комплекс «Салават Купере» находится на границе города Казани и Зеленодольского района.

Недавно корреспондент ProKazan.ru лично пообщался с жильцами «страшного» дома у Черного озера, которые отказываются съезжать. Они заявили, что будут отстаивать свой дом «до бульдозеров».