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В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»

В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»
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Фото: ProKazan.ru

В Казани сторонники оппозиционера Алексея Навального планируют провести митинг в поддержку «забастовки избирателей», сообщают организаторы.

Акция состоится 28 января в 14.00 на улице Васильченко,6.

Напомним, ранее сообщалось, что в Казани активизировались сторонники оппозиционного политика Алексея Навального и политического деятеля Михаила Ходорковского, в итоге во множестве мест по всему городу были расклеены листовки. 17 января в более чем 30 городах России стартовала акция, в рамках которой предлагается клеить стикеры с текстом «Мне плевать на всех, избираюсь как хочу» на официальной рекламе президентских выборов.  

Элина Валеева, 26.01.2018, 18:25
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин26 января 2018, 18:30
Хорошо схожу, а где находится Васильченко,6?
5
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Димон26 января 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо схожу, а где находится Васильченко,6?
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У тебя интернета нет?
0
10
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Димон26 января 2018, 18:40
В ответ на комментарий пользователя
Хорошо схожу, а где находится Васильченко,6?
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Я тоже пойду.
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9
30
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Горожанин26 января 2018, 19:08
проказан почему не пишете что Мусина выпустили???
3
12
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Горожанин26 января 2018, 19:12
Московский р-н , ост. Разъезд Восстания , около администрации Московского и Кировского района , на против 122 школа .
1
12
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Горожанин26 января 2018, 19:19
отлично! мы придем!
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Дмитрий26 января 2018, 19:21
Вся власть советам !!
2
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Горожанин26 января 2018, 19:30
ЗА НАВАЛЬНОГО !!!!
9
20
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Горожанин26 января 2018, 19:49
Звучит как тост
10
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Горожанин26 января 2018, 19:58
В ответ на комментарий пользователя
отлично! мы придем!
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Только чур, каждый со своей поллитрой!
7
6
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Горожанин26 января 2018, 20:00
В ответ на комментарий пользователя
Московский р-н , ост. Разъезд Восстания , около администрации Московского и Кировского района , на против 122 школа .
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О, там уже ОМОН окопался, в сугробах.
1
11
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Горожанин26 января 2018, 20:03
В ответ на комментарий пользователя
Навальный-агент ЦРУ,он хочет развалить Россию!
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Джеймс Бонд.что ле? 000 что ле.?:-P
4
5
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Горожанин26 января 2018, 20:04
В ответ на комментарий пользователя
Звучит как тост
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А бухать под.него.не охота.
10
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Горожанин26 января 2018, 20:14
Еще 6 лет Путяни страна не выдержит, это будет крах!
3
24
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Горожанин26 января 2018, 20:20
На счет пошерения рабочих Путин только обнял рабочего,деньги олигархам ,обятия и пустые рбешания о улучении дищния работягам-неграм.
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Димон26 января 2018, 20:44
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а что?
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Зеленкой тебя дебилоида!
2
4
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Димон26 января 2018, 20:45
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а что?
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В психбольнице похоже?
7
3
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Димон26 января 2018, 20:49
В ответ на комментарий пользователя
Нет, а что?
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За Навального! Против пожизненного,задолбавшего ,обколотого ботексом путина!
6
17
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Багира26 января 2018, 21:03
Стая глупых собак лает о чем-то, Балу, они забавны. А где наш мелкий шакал Димас-Табаки, повесил бы нас.
8
1
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Багира26 января 2018, 21:07
В ответ на комментарий пользователя
Стая глупых собак лает о чем-то, Балу, они забавны. А где наш мелкий шакал Димас-Табаки, повесил бы нас.
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Дай ему такую возможность. Ну, а пока пусть веселит.
3
0
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Горожанин26 января 2018, 21:10
Приволжский районный суд Казани в пятницу изменил меру пресечения бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест, о чем ходатайствовало следствие, передаёт корреспондент РИА Новости.
0
9
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Горожанин26 января 2018, 21:38
В ответ на комментарий пользователя
Еще 6 лет Путяни страна не выдержит, это будет крах!
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Значит лучше ужасный конец, чем ужас без.конца? 8-|
10
1
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горожанин26 января 2018, 21:39
Путьку на свалку истории.
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9
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Горожанин26 января 2018, 21:40
В ответ на комментарий пользователя
В психбольнице похоже?
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Ты знал, ты знал! Из какой палаты сам? А?
5
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Горожанин26 января 2018, 21:40
Блин, я даже не обращал внимание на это чудо, пока одна журналистка, больная раком не рассказал, кстати, ее лечил не навальный.
2
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Горожанин26 января 2018, 21:41
Давай, лучше, в фаркрай.
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горожанин26 января 2018, 21:41
Мусина вместо Путьки, хуже не будет.
6
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Горожанин26 января 2018, 21:42
В ответ на комментарий пользователя
Зеленкой тебя дебилоида!
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Ну вот, ты еще и грубый. Куем тебе тогда, по губам, чмо.
5
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Горожанин26 января 2018, 21:43
В ответ на комментарий пользователя
За Навального! Против пожизненного,задолбавшего ,обколотого ботексом путина!
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Герой китайского мультфильма, не позорься.
8
3
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Горожанин26 января 2018, 21:46
В ответ на комментарий пользователя
За Навального! Против пожизненного,задолбавшего ,обколотого ботексом путина!
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Твой навальный лечится за границей, а ты будешь в своей местной поликлинике , в очередях околачиваться и пить аспирин от всех.болезней. А врачи будут тебя на куй посылать..
10
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Горожанин26 января 2018, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Приволжский районный суд Казани в пятницу изменил меру пресечения бывшему председателю правления Татфондбанка Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест, о чем ходатайствовало следствие, передаёт корреспондент РИА Новости.
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У нас и суды все коррупированные, где справедливость???!!!
0
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Горожанин26 января 2018, 21:51
Мне кажется с чтением новостей, мне прибавилось проблем, но никто не решает мои, ну, там, за пицей сгонять, стриптиз исполнить.
3
0
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Горожанин26 января 2018, 22:07
В ответ на комментарий пользователя
У тебя интернета нет?
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Я понял куда приходить.
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3
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Горожанин26 января 2018, 22:41
В ответ на комментарий пользователя
За Навального! Против пожизненного,задолбавшего ,обколотого ботексом путина!
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Согласен. За время правления Путяни в США уже 4 президента сменилось.
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9
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Горожанин26 января 2018, 22:48
Ну, проведут так проведут
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Горожанин26 января 2018, 22:56
У каждого свои культурные вечера.
2
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Горожанин26 января 2018, 23:08
Что с тем, что "Я выключаю телевизор, тушу свет, а затем тушу свечи". Это делают все.
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Горожанин26 января 2018, 23:17
Laisse moi te dire que tu perdras
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Горожанин26 января 2018, 23:28
Глупость какая, заниматься политикой, особенно в кругах напвально-идельно-реалистов.
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Горожанин26 января 2018, 23:36
Впрочем, я вам не МЧС, я вас даже не знаю.
2
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Горожанин26 января 2018, 23:37
Бойкот. #Надоел
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Горожанин26 января 2018, 23:48
В ответ на комментарий пользователя
ЗА НАВАЛЬНОГО !!!!
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тебя по губам водят,а ты рад
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Горожанин26 января 2018, 23:52
В ответ на комментарий пользователя
За Навального! Против пожизненного,задолбавшего ,обколотого ботексом путина!
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Хватит кукарекать обрыган ушастый
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деревенщина27 января 2018, 00:04
когда уже разрешат тем у кого есть охотничье оружие отстреливать этих бунтарей которые хотят майдан как на украине? только насилием мы сможем остановить агрессию госдепа
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Горожанин27 января 2018, 00:08
В ответ на комментарий пользователя
Я тоже пойду.
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Если уж этот димоне пойдет, то это точно против народа
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Mark Sokolov27 января 2018, 00:13
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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Горожанин27 января 2018, 00:17
Так больше продлджаться не может!!! Надо менять политику пу из-за которой наша страна стала изгоем в мире и обнищание 80% населения России!
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