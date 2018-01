«Это путь к нетрадиционным ценностям!»: американский журналист рассказал об эчпочмаке

Американский корреспондент газеты Financial Times Макс Седдон, освещавший визит президента России Владимира Путина в Казань, начал в своем Twitter дискуссию о татарской выпечке, в частности, эчпочмаке, сделав в конце неожиданный вывод, что это путь к "нетрадиционным ценностям". Переписка в Twitter началась накануне, 25 января.

- Я представляю обзор перекуса в путинском пуле. Сегодня в Казани давали татарскую выпечку, которая нуждалась в подогреве, но была лучше обычных сушек, — написал журналист, при этом позже отметив, что "татарский пирожок", который он ел ранее в придорожном кафе, был вкуснее.



- В Татарстане тому, кто назовет эчпочмак "пирожком", наверняка грозит уголовная ответственность. Эй! Вчерашний был а) круглым, б) с курицей, так что я не думаю, что технически это эчпочмак. Кстати, пирожок в правом нижнем углу [на фото] был с рыбой, а нижний левый – с изюмом и рисом. Получается, они тоже не считаются, – в ходе дискуссии с другими пользователями Twitter написал журналист.

В итоге один из комментаторов заявил, что "судя по всему, это не особо традиционный пирожок".

- Нетрадиционный пирожок — это путь к нетрадиционным ценностям! — отметил журналист.

In honor of the @FTCakeTrolley I hereby introduce the Putin pool snack review. Today in Kazan there are Tatar pastries, which need heating up but are a cut above the usual sushki pic.twitter.com/7bYtlURbqo