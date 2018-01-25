Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»

ProKazan.ru узнал все о новом заведении, которое появилось в центре Казани на улице Театральная

В центре на улице Театральная открылся ресторанный проект с оригинальным для Казани концептом. Вход в «Цех» осуществляется за отдельную плату. В зависимости от дня недели и времени визита цены варьируются: в будни до 16:00 — 100 рублей, с 16:00 до 18:00 — 200 рублей, а после 18:00 — 350. Как отметили авторы проекта, благодаря этому ресторан может продавать еду по себестоимости.

Математика несложная: средний счет в казанских ресторанах — полторы тысячи, из них 500 составляет так называемый фудкост — стоимость продуктов, а тысяча — это прибыль заведения, которая, помимо прочего, тратится на аренду и зарплаты персонала. Владельцы же «Цеха» зарабатывают не на еде, а на входных билетах. С первого взгляда система кажется непривычной, а самые подозрительные сразу начинают искать подвох. Но руководители заведения сами признаются: чем выгоднее чек, тем больше гостей, а чем больше людей, тем больше возможностей для новых открытий.

ИДЕЯ

Один из основателей проекта «Цех» Ринат Садрисламов, который успел поработать в кальянной HookahPlace и других ресторанных проектах.

- Я не первый год работаю в ресторанном бизнесе. Концепция «Цеха» заключается в том, заплатив символическую сумму за вход, вы получаете возможность заказывать изысканные блюда и напитки, фактически по их себестоимости. Такая концепция давно прижилась в Москве, куда пришла с Европы. Мы поняли, как это работает, остановились именно на таком формате и не прогадали. В результате мы получили очередь на вход, — такого эффекта, конечно, не ожидали. Столы здесь бронируют даже в обеденное время и едут с других концов Казани. Сейчас мы работаем в тестовом режиме, и максимальная стоимость входа — 350 рублей. Полноценно откроемся в середине февраля, тогда же появится и крепкий алкоголь и стоимость входа после 18:00 увеличим до 500. Обед в среднем обходился не дороже 300 рублей.

НАЗВАНИЕ

- Название придумывали по нескольким критериям: оно должно быть коротким, звучным, запоминающимся. Рассматривали четыре варианта, но в итоге выбрали «Цех», — рассказывает Ринат.

КУХНЯ

За кухню отвечает шеф-повар Сергей Самарин, работавший во многих известных ресторанах Казани. В заведении предлагают европейскую кухню, при этом каждый месяц в ресторане планируют добавлять в меню новинки.

- Когда создавали меню, сделали упор на блюдах европейской кухни, которые все знают и любят. Есть также бургеры, стейки, паста. Одно из коронных блюд — стейк филе-миньон из фермерского мяса татарстанского производства. Пока мы работаем в техническом режиме и прорабатываем меню, например, десерты еще не обозначены в меню, но их наличие вы можете узнать у официанта. Мы предлагаем ягодный пирог, шоколадный торт и классический чизкейк.

В меню также есть авторские блюда, например, запеченный цыпленок, приготовленный методом «су-вид» за 240 рублей. Суть метода «су-вид» (в переводе с французского — «в вакууме»): мясо помещается в герметичный пластиковый пакет и медленно готовится в собственном соку при постоянной низкой температуре не выше 70 градусов. Технология позволяет сохранить не только мягкость и сочность мяса, но и его пищевую ценность. Мясо, приготовленное таким способом получается очень нежным.

Концепция рассчитана на гостей, которые любят много кушать и хорошо отдыхать. Чем больше вы заказываете блюд, тем вам становится выгоднее это. Всем известный и всеми любимый салат «Цезарь» с гигантскими креветками стоит здесь 291 рубль.

По душе гурманам наверняка придется крем-суп с подкопченой тыквой и пармской ветчиной. Кстати, он стоит как кружка латте в кофейне - 148 рублей.

Мидии в томатном соусе - 155 рублей

ИНТЕРЬЕР

Ресторан расположен в историческом особняке. Под кирпичными сводами располагаются три зала, вмещающие до 88 человек. Интерьер «Цеха» выполнен в стиле лофт: стены из красного кирпича, мох на стенах и винтажный декор. Практически все элементы интерьера владельцы «Цеха» придумывали сами, рисовали эскизы и искали, кто сможет это воплотить.

Первый зал больше подходит для неспешных посиделок с друзьями и обедов. Помещение получилось крайне простым и светлым с окнами, высотой почти во всю стену. Второй зал сделан в формате бара. В феврале в меню ресторана появится крепкий алкоголь, вино и коктейльная карта. Третья зона мало отличается от первой, но здесь можно покурить кальян.

Ресторан «Цех»

улица Театральная, 1

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Режим работы:

Воскресенье — Четверг 11:00-02:00

Пятница — Суббота 11:00-04:00