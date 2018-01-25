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Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»

Новое место: жареный цыпленок, стейки и паста по себестоимости в ресторане «Цех»
16+
Фото: Юлия Ирзина
ProKazan.ru узнал все о новом заведении, которое появилось в центре Казани на улице Театральная

В центре на улице Театральная открылся ресторанный проект с оригинальным для Казани концептом. Вход в «Цех» осуществляется за отдельную плату. В зависимости от дня недели и времени визита цены варьируются: в будни до 16:00 — 100 рублей, с 16:00 до 18:00 — 200 рублей, а после 18:00 — 350. Как отметили авторы проекта, благодаря этому ресторан может продавать еду по себестоимости. 

Математика несложная: средний счет в казанских ресторанах — полторы тысячи, из них 500 составляет так называемый фудкост — стоимость продуктов, а тысяча — это прибыль заведения, которая, помимо прочего, тратится на аренду и зарплаты персонала. Владельцы же «Цеха» зарабатывают не на еде, а на входных билетах. С первого взгляда система кажется непривычной, а самые подозрительные сразу начинают искать подвох. Но руководители заведения сами признаются: чем выгоднее чек, тем больше гостей, а чем больше людей, тем больше возможностей для новых открытий. 

ИДЕЯ

Один из основателей проекта «Цех» Ринат Садрисламов, который успел поработать в кальянной HookahPlace и других ресторанных проектах.

- Я не первый год работаю в ресторанном бизнесе. Концепция «Цеха» заключается в том, заплатив символическую сумму за вход, вы получаете возможность заказывать изысканные блюда и напитки, фактически по их себестоимости. Такая концепция давно прижилась в Москве, куда пришла с Европы. Мы поняли, как это работает, остановились именно на таком формате и не прогадали. В результате мы получили очередь на вход, — такого эффекта, конечно, не ожидали. Столы здесь бронируют даже в обеденное время и едут с других концов Казани. Сейчас мы работаем в тестовом режиме, и максимальная стоимость входа — 350 рублей. Полноценно откроемся в середине февраля, тогда же появится и крепкий алкоголь и стоимость входа после 18:00 увеличим до 500. Обед в среднем обходился не дороже 300 рублей.

НАЗВАНИЕ

- Название придумывали по нескольким критериям: оно должно быть коротким, звучным, запоминающимся. Рассматривали четыре варианта, но в итоге выбрали «Цех», — рассказывает Ринат. 

КУХНЯ

За кухню отвечает шеф-повар Сергей Самарин, работавший во многих известных ресторанах Казани. В заведении предлагают европейскую кухню, при этом каждый месяц в ресторане планируют добавлять в меню новинки. 

- Когда создавали меню, сделали упор на блюдах европейской кухни, которые все знают и любят. Есть также бургеры, стейки, паста. Одно из коронных блюд — стейк филе-миньон из фермерского мяса татарстанского производства. Пока мы работаем в техническом режиме и прорабатываем меню, например, десерты еще не обозначены в меню, но их наличие вы можете узнать у официанта. Мы предлагаем ягодный пирог, шоколадный торт и классический чизкейк. 

В меню также есть авторские блюда, например, запеченный цыпленок, приготовленный методом «су-вид» за 240 рублей. Суть метода «су-вид» (в переводе с французского — «в вакууме»): мясо помещается в герметичный пластиковый пакет и медленно готовится в собственном соку при постоянной низкой температуре не выше 70 градусов. Технология позволяет сохранить не только мягкость и сочность мяса, но и его пищевую ценность. Мясо, приготовленное таким способом получается очень нежным.

Концепция рассчитана на гостей, которые любят много кушать и хорошо отдыхать. Чем больше вы заказываете блюд, тем вам становится выгоднее это. Всем известный и всеми любимый салат «Цезарь» с гигантскими креветками стоит здесь 291 рубль.

По душе гурманам наверняка придется крем-суп с подкопченой тыквой и пармской ветчиной. Кстати, он стоит как кружка латте в кофейне - 148 рублей.

Мидии в томатном соусе - 155 рублей

ИНТЕРЬЕР

Ресторан расположен в историческом особняке. Под кирпичными сводами располагаются три зала, вмещающие до 88 человек. Интерьер «Цеха» выполнен в стиле лофт: стены из красного кирпича, мох на стенах и винтажный декор. Практически все элементы интерьера владельцы «Цеха» придумывали сами, рисовали эскизы и искали, кто сможет это воплотить. 

Первый зал больше подходит для неспешных посиделок с друзьями и обедов. Помещение получилось крайне простым и светлым с окнами, высотой почти во всю стену. Второй зал сделан в формате бара. В феврале в меню ресторана появится крепкий алкоголь, вино и коктейльная карта. Третья зона мало отличается от первой, но здесь можно покурить кальян. 

Ресторан «Цех»
улица Театральная, 1

tseh_kzn

Режим работы:
Воскресенье — Четверг 11:00-02:00
Пятница — Суббота 11:00-04:00

Светлана Михайлова, 27.01.2018, 14:30
Тэги: Еда, Новое место
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Комментарии

Горожанин27 января 2018, 14:45
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4
9
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Горожанин27 января 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
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голимая. Без неё, проказан останется без хлебушка :-P
Лучший комментарий
4
18
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Димас люблю пивас27 января 2018, 14:52
Развод :-(
4
13
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Горожанин27 января 2018, 15:03
враньё
3
10
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Горожанин27 января 2018, 16:53
Цех это площадь, по определению грязное.
3
13
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Горожанин27 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
Цех это площадь, по определению грязное.
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И к аппетиту не располагает. Надо было назвать ''Свалка '' :-D:-D
3
11
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Критик27 января 2018, 16:56
Рестораторы от сохи.
1
6
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Горожанин27 января 2018, 17:50
Интересно
3
4
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Герцог27 января 2018, 18:19
Он себестоимость искал,но всё её не видел
Онегин мовил про себя:" Я сам себя возненавидел".
3
3
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14527 января 2018, 18:45
В ответ на комментарий пользователя
голимая. Без неё, проказан останется без хлебушка :-P
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Ага, а то мало тут рекламы....даже сайт глючит от перегрузки
0
4
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элиса прохорова27 января 2018, 19:16
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
6
1
Согласны с автором?
marex27 января 2018, 21:20
В ответ на комментарий пользователя элиса прохорова
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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anus накачала?
1
1
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marex27 января 2018, 21:21
В ответ на комментарий пользователя элиса прохорова
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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на лицензию не накопили? пузырь в кармане - прямая выгода
1
1
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Горожанин27 января 2018, 21:52
Очередное заведение доя колхозников от таких же, надо было назвать стоило или комбайн тогда в точку, цех место грязное к вашему сведению граждане выходцы из аулов, не креативно совсем.
0
1
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горожанин27 января 2018, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
Он себестоимость искал,но всё её не видел
Онегин мовил про себя:" Я сам себя возненавидел".
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чмо паскудное ты опять на старом нике бомжуешь???
2
1
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Герцог27 января 2018, 22:08
сходил туда, цезарь вкусный, супы еще сырные нормальные типа французская или итальянская кухня не разбираюсь, пиво не очень пока, ценник божеский,умный и образованный дядя с квалификацией может позволить себе туда ходить на бизнес-ланч, как я. Кофе ручной варки, 300 рублей за чашечку я считаю умеренная цена для Казани.
3
0
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Горожанин27 января 2018, 22:26
В ответ на комментарий пользователя
сходил туда, цезарь вкусный, супы еще сырные нормальные типа французская или итальянская кухня не разбираюсь, пиво не очень пока, ценник божеский,умный и образованный дядя с квалификацией может позволить себе туда ходить на бизнес-ланч, как я. Кофе ручной варки, 300 рублей за чашечку я считаю умеренная цена для Казани.
Развернуть
Когда говорят ценник божеский сразу возникает вопрос - а какой выход блюд в граммах? Судя по фотографиям все порции очень мизерные, соответственно и цена такая. Не забывайте что еще минимум 140 рубчиков выложить за платную парковку в центре города.
0
5
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Горожанин27 января 2018, 22:40
Шеф повар поработал во многих ресторанах. Вроде не старый. Значит, его отовсюду выгоняют. :-D не лучшая реклама
2
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Инкогнито27 января 2018, 23:09
Ну вы дядички никчемные завистники, кто нибудь реально там был чтоб вот так сходу гасить?
2
0
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Инкогнито27 января 2018, 23:12
В ответ на комментарий пользователя
Когда говорят ценник божеский сразу возникает вопрос - а какой выход блюд в граммах? Судя по фотографиям все порции очень мизерные, соответственно и цена такая. Не забывайте что еще минимум 140 рубчиков выложить за платную парковку в центре города.
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Вы сначала сходите, чтоб не быть голословгым. я там был. порции достаточно большие и вкусно все.
1
0
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Дядечка27 января 2018, 23:27
Ходили уже туда в цех, мальчик!!!
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Горожанин28 января 2018, 01:25
В ответ на комментарий пользователя
Ну вы дядички никчемные завистники, кто нибудь реально там был чтоб вот так сходу гасить?
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Инко и Гнито раскудахтались, увидев зерно.
0
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СЭР!28 января 2018, 01:35
С каких это пор разводить мох стало модно? Раньше на Руси если мох появлялся в доме, то его сжигали дотла!
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Haley Greene28 января 2018, 02:26
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