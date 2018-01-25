В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля

Сам казанец обратился с заявлением в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии

В Казани были наказаны сотрудники Росгвардии, задержавшие водителя Амира Акчулпанова во время спора о парковке возле гостиницы Bilyar Palace, об этом сообщила правозащитная организация "Зона права".

- Сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в задержании Акчулпанова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины. Прокуратура также внесла представление в адрес начальника отдела полиции "Вишневский" УМВД по Казани об устранении нарушений в работе его подчиненных. Сам Амир Акчулпанов обратился с заявлением в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, применивших к нему физическую силу при задержании, - сообщили правозащитники.

По словам водителя, его около двух часов держали в наручниках в патрульной машине.

Напомним, в конце декабря водитель припарковался возле гостиницы Bilyar Palace в Казани, к нему сразу подошел охранник и попросил убрать свой автомобиль — он объяснил мужчине, что парковаться разрешается только посетителям данного заведения. Однако водитель, сославшись на дорожные знаки, попытался объяснить, что парковаться здесь можно. Затем охранник отеля показал документ, который якобы выдала ФСБ, где объясняется запрет парковки около гостиницы, заявив при этом, что "гаишники для него - никто". Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии сначала потребовали от водителя документы, отказавшись показывать свое удостоверение на камеру, а после задержали его. Все происходящее водитель показывал через прямой эфир в Periscope.

В протоколе об административном правонарушении было указано, что Амир Акчулпанов был агрессивен с охранниками парковки, выражался нецензурной бранью, мешал их работе, размахивал руками. В итоге на рассмотрении административного дела по статье "Мелкое хулиганство" в суде водитель, показавший видеоролик, был полностью оправдан.