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В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля

В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля
16+
Фото: скриншот
Сам казанец обратился с заявлением в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии

В Казани были наказаны сотрудники Росгвардии, задержавшие водителя Амира Акчулпанова во время спора о парковке возле гостиницы Bilyar Palace, об этом сообщила правозащитная организация "Зона права".

- Сотрудники Росгвардии, принимавшие участие в задержании Акчулпанова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение служебной дисциплины. Прокуратура также внесла представление в адрес начальника отдела полиции "Вишневский" УМВД по Казани об устранении нарушений в работе его подчиненных. Сам Амир Акчулпанов обратился с заявлением в Следственный комитет о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Росгвардии, применивших к нему физическую силу при задержании, - сообщили правозащитники.

По словам водителя, его около двух часов держали в наручниках в патрульной машине.

Напомним, в конце декабря водитель припарковался возле гостиницы Bilyar Palace в Казани, к нему сразу подошел охранник и попросил убрать свой автомобиль — он объяснил мужчине, что парковаться разрешается только посетителям данного заведения. Однако водитель, сославшись на дорожные знаки, попытался объяснить, что парковаться здесь можно. Затем охранник отеля показал документ, который якобы выдала ФСБ, где объясняется запрет парковки около гостиницы, заявив при этом, что "гаишники для него - никто". Приехавшие по вызову сотрудники Росгвардии сначала потребовали от водителя документы, отказавшись показывать свое удостоверение на камеру, а после задержали его. Все происходящее водитель показывал через прямой эфир в Periscope.

В протоколе об административном правонарушении было указано, что Амир Акчулпанов был агрессивен с охранниками парковки, выражался нецензурной бранью, мешал их работе, размахивал руками. В итоге на рассмотрении административного дела по статье "Мелкое хулиганство" в суде водитель, показавший видеоролик, был полностью оправдан. 

N. Vildanov, 26.01.2018, 15:10
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Правдоед26 января 2018, 15:26
РОСГВАРДИЯ СБОРИЩЕ ТУПЫХ ИДИОТОВ, ХУЖЕ ППС
Лучший комментарий
4
118
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Горожанин26 января 2018, 15:29
Увольнять!
2
62
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Горожанин26 января 2018, 15:30
Парень молодец
1
80
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:31
Вот не было бы видео, как бы повернулось бы дело?
Гвардейцы, конечно, бравые ребята...
4
28
Согласны с автором?
Рамазанов26 января 2018, 15:35
Вот и весь ответ на вопрос почему мы не любим полицию.
1
81
Согласны с автором?
Горо26 января 2018, 15:57
Почему документ у отельного не проверили ? На каком основании и кто в фсб такие бумаги даёт ? Если подделка то охраннику отдельная статья УК , если подлинник проверить фсб - кто то из них себе в карман кладет за такие бумажки коммерсантам
1
52
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:11
масштаб татарстанского фсб скатился до парковок и лошкарей вахтеров на парковках. ппц
1
49
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Горожанин26 января 2018, 16:49
Парковался там год назад, обычный знак парковки. Охранник, видно еще тот, требовал тоже самое. Колхоз рулит)
1
21
Согласны с автором?
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Горожанин26 января 2018, 17:03
То есть лишь наказали?
Да за это превышение полномочий надо увольнять !
1
21
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Горожанин26 января 2018, 17:15
Это не тот Амир который 250 лямов выиграл ну с такими деньгами конечно можно с росгвардейцами спорить.
6
5
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Горожанин26 января 2018, 17:19
дальний .
1
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 17:55
В ответ на комментарий пользователя
Парень сам во первых малограмотный и должен бы знать что на документах напечатанных на фирменном бланке печати не ставят, просто для объективности как минимум должен был с документом ознакомится, а не заводить шарманку типа - "купи слона "
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Ты явно тупой и безграмотный
1
22
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 18:09
В ответ на комментарий пользователя
Парень сам во первых малограмотный и должен бы знать что на документах напечатанных на фирменном бланке печати не ставят, просто для объективности как минимум должен был с документом ознакомится, а не заводить шарманку типа - "купи слона "
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Вроде это не касается унитарных предприятий? ФСБ это же унитарное предприятие?
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 18:11
В ответ на комментарий пользователя
То есть лишь наказали?
Да за это превышение полномочий надо увольнять !
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За превышение полномочий надо сажать
0
11
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 18:41
В ответ на комментарий пользователя
РОСГВАРДИЯ СБОРИЩЕ ТУПЫХ ИДИОТОВ, ХУЖЕ ППС
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Росгады. какой креакл название придумал?
0
4
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Горожанин26 января 2018, 22:14
Давайте, давайте сажайте сотрудников. Скоро начнут с зон возвращаться беспредельшики из 90-х. Вот вы все взвоете. У того же самого Амира телефончик то отберут.
7
1
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Горожанин26 января 2018, 22:36
[***]
1
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Горожанин27 января 2018, 00:01
Амир, продолжай, не останавливайся
0
0
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Mark Sokolov27 января 2018, 00:17
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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