В Татарстане издали новый учебник татарского языка «Татарский язык для начинающих», сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

Учебник издан на двух языках — татарском и русском. Его будут бесплатно раздавать участникам проекта духовного управления мусульман «Без — татарлар».

Напомним, ранее стало известно, что министерство образования и науки РТ разработает учебники по татарскому языку и литературе нового поколения, а также организует профильные смены языковых лагерей.

В течение 2018 года ведомство должно разработать концепцию по воссозданию национального педагогического института, а также совместно с Институтом развития образования реализовать дорожную карту по совершенствованию преподавания татарского языка и литературы.

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