Наверх
В Казани организатора ячейки «Хизб-ут Тахрир» посадили на 17 лет
16:59, 26.01.201818
В Казани родители назвали своих детей Велизар и Аким
18:49, 26.01.201815
В Казани сторонники Навального проведут митинг в поддержку «забастовки избирателей»
18:25, 26.01.201855
В Татарстане снизилась рождаемость
17:54, 26.01.201816
Пазл ProKazan.ru: собери вертолет от Казанского Вертолетного Завода
В Челнах возбудили уголовное дело на чиновников, сдавших федеральную землю в аренду
17:14, 26.01.20185
Реклама
Завтра в Казани будет без осадков и 14 градусов мороза
16:55, 26.01.20181
В РТ вручат 1 млн рублей за информацию, которая помогла найти вероятного убийцу лыжницы
16:35, 26.01.201818
"Это путь к нетрадиционным ценностям!": американский журналист рассказал об эчпочмаке
15:44, 26.01.20188
В Татарстане издали новый учебник татарского языка
15:12, 26.01.201821
В Казани наказали гвардейцев, скрутивших водителя после спора о парковке у отеля
15:10, 26.01.201821
В Татарстане возбудили дело из-за застройки в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:09, 26.01.201829
СМИ: экс-глава «Татфондбанка» Мусин признал свою вину
14:19, 26.01.201837
Казанский цирк будет показывать прогноз погоды
13:51, 26.01.201824
Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах
12:41, 26.01.201831
СМИ: Минниханов позвонил главе Башкирии, чтобы узнать настроение Путина
12:28, 26.01.201830
В Казани в скандальном ЖК «МЧС» сдали еще 94 квартиры
12:15, 26.01.20188
В Казани научат, как обращаться с новыми купюрами в 200 и 2000 рублей
12:08, 26.01.201813
В Казани поймали мужчину, продававшего гражданство и работу в силовых органах
11:45, 26.01.201813
В этом году в Казани отремонтируют 36 улиц за 1,6 млрд рублей
11:45, 26.01.201810
В Альметьевске пропала школьница
11:30, 26.01.201812
После визита Путина Казанский авиационный завод может увеличить штат на 2 тыс человек
11:23, 26.01.201832
Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов
10:59, 26.01.201830
Под Казанью главу исполкома наказали за отсутствие похоронной службы
10:49, 26.01.20188
С фельдшера "скорой" потребовали деньги за мотоцикл, который он разбил, торопясь на вызов
10:44, 26.01.201821
Водители скорой помощи Казани пожаловались, что обслуживают машины за свой счет
10:33, 26.01.201823
Тренер зеленодольского лыжника, едущего на Олимпиаду в Пхенчхан: "Мы надеемся на медаль!"
10:03, 26.01.201817
Под Казанью Mercedes насмерть сбил девушку
09:59, 26.01.201834
Президент FINA сегодня откроет бассейн в Дербышках‍
09:34, 26.01.20187
Правительство Татарстана предложило расширить Казань за счет Пестречинского района‍
09:04, 26.01.201827
Новое место: бар-ресторан с аргентинским грилем и супом дня на костре
09:00, 26.01.20188
В Казани нашли девочку, которую искала прабабушка
08:53, 26.01.201818
На Олимпийские игры в Южной Корее поедут 169 российских спортсменов
08:40, 26.01.201819
Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников
08:31, 26.01.201813
Сегодня в Казани ожидается снег
06:17, 26.01.20181
Путин в КФУ провел встречу с Миннихановым
19:24, 25.01.201853
Онлайн: как проходил визит Владимира Путина в Казань
17:46, 25.01.201834
В Казани одновременно сдадут четыре станции второй ветки метро
17:45, 25.01.201850
В Татарстане приостановят работу двух ледовых переправ‍
17:32, 25.01.20187
В Татарстане с высоты сорвалась люлька с рабочими: один человек погиб
17:01, 25.01.201814
Путин в Казани рассказал, благодаря чему Россия остается молодой
16:39, 25.01.201837
Полиция Казани начала искать девочку, которая ушла из дома и пропала
16:25, 25.01.201815
Завтра в Казани ожидается снег и 15 градусов мороза
15:59, 25.01.2018
Появилось видео визита Владимира Путина в больницу к Шаймиеву
15:52, 25.01.201849
В Татарстане осудили мужчину, избившего около больницы полицейского
15:41, 25.01.201812
Министр обороны РФ Шойгу в Казани предложил постучать по дереву перед полетом Ту-160
14:51, 25.01.201844
Минтимера Шаймиева госпитализировали: его навестил Путин
14:40, 25.01.201838
Казанские кинотеатры убрали из афиши фильм «Смерть Сталина» в день премьеры
14:31, 25.01.201878
В казанских Дербышках отключили воду без предупреждения
13:57, 25.01.201811
На улице Зорге сожгли колесо KIA, принадлежащей завхозу техникума
13:48, 25.01.20188
Под Казанью два парня изнасиловали рабочую по найму
12:54, 25.01.201832
В Казани вор обокрал квартиру на 10-ом этаже
12:24, 25.01.2018
Под Казанью на трассе «легковушка» столкнулась с фурой, погиб один человек
12:10, 25.01.201831
В Татарстане мужчина приревновал жену к полицейскому и «заминировал» отдел полиции
11:48, 25.01.20186
Цены на лекарства в России вырастут на 7 процентов в 2018 году‍
11:44, 25.01.201813
У Казани может появиться первый город-побратим в Африке
11:29, 25.01.201824
Путин рассказал о болезни Минтимера Шаймиева
11:13, 25.01.201841
Модернизированный в Казани Ту-160 назвали в честь генерала, уничтожившего авиацию Ичкерии
11:10, 25.01.201841
СМИ: жительница Татарстана погибла в Таиланде в лобовом столкновении с Toyota
10:59, 25.01.201816
Минниханов одобрил: вторую ветку метро Казани начнут строить от «Меги»
10:17, 25.01.201858
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Казанский цирк будет показывать прогноз погоды

Казанский цирк будет показывать прогноз погоды
16+
Фото: ProKazan.ru
Любой казанец, проезжая мимо цирка вечером, сможет узнать, какая погода будет завтра

На куполе казанского цирка появилась динамическая подсветка, которая будет меняться в зависимости от прогноза погоды. Об этом рассказал директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин, передает РБК.

По его словам, система такой подсветки была разработана еще в 1968 году инженерами казанского конструкторского бюро «Прометей». Интенсивность подсветки должны были меняться в зависимости от прогноза погоды - силы и направления ветра, температуры воздуха, дождя.

- Технологии того времени не позволили реализовать эти планы. Спустя 50 лет идея казанских архитекторов была реализована, - отметил Айзатуллин.

Отмечается, что система дважды в день получает данные из Гидрометцентра Татарстана и формирует проекцию на купол цирка.

- Теперь любой казанец, проезжая мимо цирка вечером, сможет узнать, какая погода будет завтра, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru побывал в обновленном цирке и узнал, что открытие цирка запланировано на март-апрель 2018 года. Как уверяет руководство цирка, реконструкция цирка никак не отразится на ценовой политике. Стоимость билетов останется на прежнем уровне и посмотреть представление можно будет за 500-1300 рублей. 

Люция Кашапова, 26.01.2018, 13:51
Тэги: Необычное в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

автопилот26 января 2018, 13:55
Люция, ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!!! "Лучший журналист!!!"
0
6
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:06
Урааа люция браво!
1
3
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:07
Походу народ совсем за быдло считают! У меня смартфон на 5-10 дней показывает погоду))) и не нужно каждый день мимо цирка проезжать)
5
7
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:15
МЧС не обидится?
0
4
Согласны с автором?
ашотик26 января 2018, 14:31
маладис Лусия
1
6
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:34
В ответ на комментарий пользователя
Походу народ совсем за быдло считают! У меня смартфон на 5-10 дней показывает погоду))) и не нужно каждый день мимо цирка проезжать)
Развернуть
Смартфоном, показывающим погоду сейчас никого не удивишь! А вот цирк, показывающий погоду - такого ни у кого нет!
1
7
Согласны с автором?
автопилот26 января 2018, 14:37
В ответ на комментарий пользователя
Смартфоном, показывающим погоду сейчас никого не удивишь! А вот цирк, показывающий погоду - такого ни у кого нет!
Развернуть
поэтому эта новость под Тэгом: Необычное в городе
1
2
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:39
Интересная идея. Вдвойне интересно, что она уже была до этого, а сейчас смогли реализовать. Сама подсветка заметка, вот как там погоду смотреть можно будет, не совсем понятно.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:41
Хорошо, что цену не будут увеличивать. А то там ведь помимо билетов еще развлечений полно. Раскошелиться все равно приходится.
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 14:55
цирк показывает погоду , дожили ... а как же номера артистов цирка ? где клоуны , жанглеры - зачем нам такой цирк с их прогнозом погоды , ну ты Люция мАлАдец интересная новость
2
5
Согласны с автором?
Дед26 января 2018, 15:21
Синоптики не могут определиться с погодой а цирк будет правдоподобную погоду показывать:-D
0
3
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:38
То есть покупаешь билет в цирк, а там вместо выступления Куранов с Анастасией показывают прогноз погоды???
2
6
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:51
В ответ на комментарий пользователя
цирк показывает погоду , дожили ... а как же номера артистов цирка ? где клоуны , жанглеры - зачем нам такой цирк с их прогнозом погоды , ну ты Люция мАлАдец интересная новость
Развернуть
Где клоуны,жанглёры спрашиваешь? Подними веки, увидишь. В зеркало глянь, статейки ранее опубликованые почитай :-P
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:52
В ответ на комментарий пользователя
То есть покупаешь билет в цирк, а там вместо выступления Куранов с Анастасией показывают прогноз погоды???
Развернуть
аха-ха:-P:-P:-P
0
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
Походу народ совсем за быдло считают! У меня смартфон на 5-10 дней показывает погоду))) и не нужно каждый день мимо цирка проезжать)
Развернуть
У вас с головой все в порядке? Зачем все воспринимать так лично и еще называть себя быдлом...
0
2
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
цирк показывает погоду , дожили ... а как же номера артистов цирка ? где клоуны , жанглеры - зачем нам такой цирк с их прогнозом погоды , ну ты Люция мАлАдец интересная новость
Развернуть
Цирковые шоу никто не отменял. Каким место думаете, когда пишите этот бред? Просто реализовали давнишнюю задумку архитекторов Казани, так как это здание все-таки уже символизирует Казань. Такая летающая тарелка появилась первой в Казани. И у других такого здания нет.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:02
В ответ на комментарий пользователя
То есть покупаешь билет в цирк, а там вместо выступления Куранов с Анастасией показывают прогноз погоды???
Развернуть
представление внутри, а прогноз погоды снаружи. Просто фишка здания. Откуда столько Петросянов в комментариях??????????
1
1
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:53
Весьма удобно, лишнем точно не будет.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 16:54
В ответ на комментарий пользователя
То есть покупаешь билет в цирк, а там вместо выступления Куранов с Анастасией показывают прогноз погоды???
Развернуть
>Любой казанец, проезжая мимо цирка вечером, сможет узнать, какая погода будет завтра

Даже первый абзац статьи не удосужились прочитать...
2
0
Согласны с автором?
Веселый Гук26 января 2018, 18:47
Кто в армии служил,тот в цирке не смеется!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 19:34
За наш цирк душа радуется наконец то Минниханов глядя в окно своего кабинета на задрыпанный купол цирка решил выделить деньги.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 20:17
Что же нас дальше ждёт, а? Телефон фотографирует, цирк погоду показывает...
0
0
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 20:44
Склон кремля уже показывает. ВОРЫ.
0
2
Согласны с автором?
Mark Sokolov27 января 2018, 00:19
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Нужно ли изучать татарский язык в детском саду?

До окончания голосования осталось:
ДаНетЗнать еще один язык — полезно
Голосов: 179
Голосовать
Голосов: 158
Голосовать
Голосов: 33
Голосовать
Сетевое издание www.prokazan.ru. Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru