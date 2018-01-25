Казанский цирк будет показывать прогноз погоды

Любой казанец, проезжая мимо цирка вечером, сможет узнать, какая погода будет завтра

На куполе казанского цирка появилась динамическая подсветка, которая будет меняться в зависимости от прогноза погоды. Об этом рассказал директор ГИСУ РТ Марат Айзатуллин, передает РБК.

По его словам, система такой подсветки была разработана еще в 1968 году инженерами казанского конструкторского бюро «Прометей». Интенсивность подсветки должны были меняться в зависимости от прогноза погоды - силы и направления ветра, температуры воздуха, дождя.

- Технологии того времени не позволили реализовать эти планы. Спустя 50 лет идея казанских архитекторов была реализована, - отметил Айзатуллин.

Отмечается, что система дважды в день получает данные из Гидрометцентра Татарстана и формирует проекцию на купол цирка.

- Теперь любой казанец, проезжая мимо цирка вечером, сможет узнать, какая погода будет завтра, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru побывал в обновленном цирке и узнал, что открытие цирка запланировано на март-апрель 2018 года. Как уверяет руководство цирка, реконструкция цирка никак не отразится на ценовой политике. Стоимость билетов останется на прежнем уровне и посмотреть представление можно будет за 500-1300 рублей.