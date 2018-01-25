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Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах

Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах
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Фото: ProKazan.ru

Кандидат в президенты РФ от «Народной партии России», казанская общественница Ирина Волынец собрала подписи, чтобы участвовать в выборах, передают «РИА Новости».

Отметим, что ей необходимо было собрать 100 тыс подписей. Сейчас в поддержку Волынец собрано 150 тыс подписей. Она планирует сдать их в Центризбирком 31 января.

Напомним, ранее Центризбирком России на заседании отказал в регистрации Волынец. Причиной отказа стало то, что Волынец представила не подписанные собственноручно справки о принадлежащей ей, ее супругу или несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом, поэтому эти документы не могут считаться принятыми.

31 октября 2017 года глава национального родительского комитета, общественный активист из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в выборах президента России.

В своей предвыборной программе Волынец намерена была делать упор на укрепление социальной политики.

- Я поддерживаю действующий политический курс президента, но считаю, что недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах, как социальное обеспечение незащищённых категорий граждан, - сказала она.

Люция Кашапова, 26.01.2018, 12:41
Тэги: Выборы
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Комментарии

Горожанин26 января 2018, 13:02
Кто это ? Как Бердников "собирала" или ему заказывала ?
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Чак Чак Зобчак26 января 2018, 13:04
Мой сосед Кувалда соберет за два часа 200 тыс подписей,если я ему пузырь поставлю.
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Дед26 января 2018, 13:19
Хохлушек только нам и нехватало, она всю Россию прое--бет.
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Горожанин26 января 2018, 13:20
Я бы вдул
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Горожанин26 января 2018, 13:27
Волынец это белорусская фамилия.( Волынец, Юхновец ....).
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Горожанин26 января 2018, 13:30
Ее же Панфилова ( Коробочка ) уже отстранила, как сообщалось ранее.
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5
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Горожанин26 января 2018, 13:30
Стояла на трассе и подписи с клеентов собирала , а народ полный дебил , ставившей ,этой бабочек, подписи . Жизофрения с каждым дня крепчает ,!
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Горожанин26 января 2018, 13:32
Когда успела нахватать замки в Шотландии?
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Горожанин26 января 2018, 13:34
У меня один замок и тот амбарный.
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Горо26 января 2018, 13:35
Бы ей вдул
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Горожанин26 января 2018, 13:37
Её место на Волкова, если она возомнила себя Наполеоном, тогда ей лечиться надо! Или она конченая дура, если считает, что у нее есть шансы занять пост президента!
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Горожанин26 января 2018, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Бы ей вдул
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Ты монгол, что ле?
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Дед26 января 2018, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Волынец это белорусская фамилия.( Волынец, Юхновец ....).
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На ец , иц, ич, еч это западная Украина,Румыния и Польша западная. На ин и ен это беларусия. Восточная Украина на ок и ек.
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Дед26 января 2018, 13:51
В ответ на комментарий пользователя
Волынец это белорусская фамилия.( Волынец, Юхновец ....).
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И ещё восточная Украина на ко .
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Горожанин26 января 2018, 13:58
В ответ на комментарий пользователя
Её место на Волкова, если она возомнила себя Наполеоном, тогда ей лечиться надо! Или она конченая дура, если считает, что у нее есть шансы занять пост президента!
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Не собирается она становиться президентом. Это политический пиар. Собрать голоса (лайки), привлечь к себе внимание. Осуществить карьерный рост.
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Не видел26 января 2018, 13:59
А где она собирала, видел ее хто?8-|
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Горожанин26 января 2018, 14:49
В ответ на комментарий пользователя
А где она собирала, видел ее хто?8-|
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На проказане, только несмотря на тотальное социальное нытье, у нее голосов получилось на порядок больше, чем подписчиков проказан.
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3
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Горожанин26 января 2018, 14:53
Недвижимость за границей, а зачем патриоту покупать за рубежом недвижимость, значит не патриот не патриот президент это марионетка
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Правдоед26 января 2018, 15:02
я б лукашенко выбрал
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Горожанин26 января 2018, 15:31
Стаяла на трассе .
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин26 января 2018, 15:57
В ответ на комментарий пользователя
А где она собирала, видел ее хто?8-|
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Видели конечно в шоу где за деньги сисями трясут. Но давно.
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Горожанин26 января 2018, 15:59
В ответ на комментарий пользователя
А где она собирала, видел ее хто?8-|
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https://tat.versia.ru/irine-volynec-pripomnili-obnazhenku-na-shou-u-nikolaya-fomenko
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Горожанин26 января 2018, 16:58
В ответ на комментарий пользователя
Ты дурак? Россию с одним немецким товарищем сравнивать? По Украине, если бы Россия хотела вмешиваться в внутренние дела этой страны, то на упреждение устранила бы всех бендеревцев, причем силами самой Украины.
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Горожанин26 января 2018, 18:06
Подписи уже неделю как прекратили собирать, походу кто то просто куражиться нед ней
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Горожанин26 января 2018, 18:20
Номинант на звание презика РФ. Как номинант на Оскар.
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Горожанин26 января 2018, 18:22
После Путина и черта можно выбрать, хуже не будет.
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Психиатр26 января 2018, 18:49
В ответ на комментарий пользователя
Её место на Волкова, если она возомнила себя Наполеоном, тогда ей лечиться надо! Или она конченая дура, если считает, что у нее есть шансы занять пост президента!
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Давайте её к нам на Волкова или на Ершова, мы мозги ей вправим!
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Веселый Гук26 января 2018, 18:50
Я Мань такую же хочу!
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деревенщина27 января 2018, 00:06
можно подумать ей против Путина светит хотя бы 0.1% даже по городу.
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Mark Sokolov27 января 2018, 00:20
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
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