Кандидат в президенты из Казани собрала 100 тыс подписей, чтобы участвовать в выборах

Кандидат в президенты РФ от «Народной партии России», казанская общественница Ирина Волынец собрала подписи, чтобы участвовать в выборах, передают «РИА Новости».

Отметим, что ей необходимо было собрать 100 тыс подписей. Сейчас в поддержку Волынец собрано 150 тыс подписей. Она планирует сдать их в Центризбирком 31 января.

Напомним, ранее Центризбирком России на заседании отказал в регистрации Волынец. Причиной отказа стало то, что Волынец представила не подписанные собственноручно справки о принадлежащей ей, ее супругу или несовершеннолетним детям недвижимости за рубежом, поэтому эти документы не могут считаться принятыми.

31 октября 2017 года глава национального родительского комитета, общественный активист из Казани Ирина Волынец заявила, что намерена принять участие в выборах президента России.

В своей предвыборной программе Волынец намерена была делать упор на укрепление социальной политики.

- Я поддерживаю действующий политический курс президента, но считаю, что недостаточно внимания уделяется внутренней политике в таких вопросах, как социальное обеспечение незащищённых категорий граждан, - сказала она.