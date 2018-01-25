СМИ: Минниханов позвонил главе Башкирии, чтобы узнать настроение Путина

Президент России перед визитом в Казань побывал в Уфе

Президент Татарстана Рустам Минниханов позвонил главе Башкирии Рустэму Хамитову, чтобы узнать настроение президента России Владимира Путина, с которым он вылетел из Уфы в Казань. Об этом рассказал сам Хамитов на встрече с журналистами, передает Gorobzor.ru

- Визит президента для нас пришел успешно. Владимир Владимирович уехал из республики в хорошем настроении, я бы даже сказал, в приподнятом. Мне об этом сообщил мой коллега президент Татарстана Рустем Минниханов. Он мне позвонил и спросил, в каком настроении президент уехал. Я говорю: "В хорошем. А ты мне сообщи, с каким настроением он прибудет к вам". И он мне подтвердил, что, действительно, из Башкортостана Владимир Владимирович приехал с хорошим настроением, - сообщил глава Башкирии.

Напомним, президент России провел в Казани два дня. За это время он провел встречу с представителями исламского духовенства, посетил в больнице первого президента РТ Минтимера Шаймиева, побывал на казанском авиазаводе, прочел приветственную речь перед студентами на "Татнефть Арене", а также побывал в КФУ и провел встречу с Миннихановым.

Портал ProKazan.ru вел прямую онлайн-трансляцию, в ходе которой рассказывал о том, чем занимается Путин.