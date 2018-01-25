В Казани поймали мужчину, продававшего гражданство и работу в силовых органах

В Казани полицейские задержали 54-летнего жителя деревни Большие Ширданы Зеленодольского района, его подозревают в том, что он за деньги предлагал иностранцам "помощь" в получении гражданства России, разрешения на временное проживание или работы в силовых органах. Об этом ProKazan.ru сообщил истчоник.

Предварительно, подозреваемый с 2014 по 2017 годы предлагал помощь в решении таких вопросов.

- За свои услуги он просил от 60 до 200 тысяч рублей, которые после получения попросту присваивал, не выполняя обещаний. Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", - сообщили в пресс-службе МВД.

Подозреваемый был задержан в Кировском районе Казани 23 января, после он был арестован.

Полицейские установили причастность мужчины к девяти подобным фактам, однако существует версия, что потерпевших может быть гораздо больше.

Людей, пострадавших от действий подозреваемого, просят обратиться по телефонам 291-35-78, 291-35-36 (Управление уголовного розыска МВД по РТ).