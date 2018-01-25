В Альметьевске пропала школьница

В Альметьевске полиция и добровольцы начали искать 14-летнюю школьницу, которая поздно вечером 23 января ушла из дома и пропала, в соцсетях появились ориентировки на поиск девочки.

- Щкольница ушла из дома, который находится на улице Толстого, примерно в 22:00, после этого она на связь не выходила, - сообщили ProKazan.ru.

Пропавшая была одета в розовый пуховик, светлое платье и белые угги. Людей, видевших девочку, простя обращаться в полицию.