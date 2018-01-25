После визита Путина Казанский авиационный завод может увеличить штат на 2 тыс человек

Штат Казанского авиационного завода в ближайшие годы может быть увеличен на 2 тыс человек. Об этом сообщил помощник президента РТ по авиакомплексу Равиль Зарипов.

Отмечается, что импульсом для расширения количества рабочих мест станут модернизация производства и заключенные с министерством обороны России контракты на поставку стратегических ракетоносцев Ту-160.

- Планируется, что к 2020 году завод будет полностью обновлен. Сейчас на заводе работает более 5 тыс человек. Мы рассматриваем приглашение или принятие на работу более 2 тысяч специалистов, рабочих, инженеров, - сказал Зарипов, передает «Татар-информ».

Напомним, накануне Казанский авиационный завод в присутствии президента России подписал контракт с министерством обороны РФ на поставку 10 стратегических ракетоносцев Ту-160 на сумму более 15 млрд рублей.