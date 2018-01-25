Под Казанью главу исполкома наказали за отсутствие похоронной службы

В Высокогорском районе суд оштрафовал главу исполкома из-за отсутствия похоронной службы, об этом соообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- В октябре 2017 года прокуратура провела проверку исполнения законодательства о погребении и похоронном деле. Как выяснилось, на территории района отсутствует специализированная служба по вопросам похоронного дела. Между тем указанные вопросы законом отнесены к компетенции местных властей, - сообщили в надзорном ведомстве.

От главы исполкома потребовали устранить нарушение, это сделано не было, на главу исполкома возбудили административное дело по статье "умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом".

Главу исполкома оштрафовали на 2 тысячи рублей в доход государства.