Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов

Гражданская версия сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать которую предложил президент России Владимир Путин во время визита в Казань, может стать штучным бизнес-джетом для арабских шейхов стоимостью до 150 млн евро. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что интерес к переделыванию «стратегов» в гражданские самолеты возникал у иностранных заказчиков с середины 2000-х годов, но до конкретики дело ни разу не доходило. Основная причина была в том, что производство этих самолетов было развернуто еще в СССР, после его распада авиапром занимался лишь поддержанием летной годности и модернизацией машин.

- Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам, - подчеркивают источники в авиапроме.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин побывал на Казанском авиационном заводе и понаблюдал за демонстрационным полетом ракетоносца Ту-160, пролет прошел успешно.