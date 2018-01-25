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Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов

Гражданский Ту-160, анонсированный Путиным, может стать штучным бизнес-джетом для шейхов
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Фото: "Татар-информ"

Гражданская версия сверхзвукового самолета на базе стратегического бомбардировщика Ту-160, создать которую предложил президент России Владимир Путин во время визита в Казань, может стать штучным бизнес-джетом для арабских шейхов стоимостью до 150 млн евро. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что интерес к переделыванию «стратегов» в гражданские самолеты возникал у иностранных заказчиков с середины 2000-х годов, но до конкретики дело ни разу не доходило. Основная причина была в том, что производство этих самолетов было развернуто еще в СССР, после его распада авиапром занимался лишь поддержанием летной годности и модернизацией машин.

- Но переделывать в Ту-160 придется очень многое, вплоть до крыльев — по соображениям не только инженерии, но и секретности, а до сих пор даже и без этой нагрузки ни один проект коммерческого сверхзвукового самолета не выжил по экономическим причинам, - подчеркивают источники в авиапроме.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин побывал на Казанском авиационном заводе и понаблюдал за демонстрационным полетом ракетоносца Ту-160, пролет прошел успешно.  

Люция Кашапова, 26.01.2018, 10:59
Тэги: Политика
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Комментарии

Горожанин26 января 2018, 11:12
Все может быть , конечно же . Но в данном случае - информация из разряда " одна бабка сказала . "
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Габдулла26 января 2018, 11:15
Врядли шейхам нужен Ту -160.
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Горожанин26 января 2018, 11:19
Они на этом [***]
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Горожанин26 января 2018, 11:20
В ответ на комментарий пользователя
Они на этом [***]
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Постесняются летать
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Горожанин26 января 2018, 11:21
Не прошло и суток , как Путин сказал про гражданскую версию . А эти уже все знают - чего , для кого .... Вот это "оперативность' . Готовы в прямом смысле - на все . Лишь бы хапнуть хайп .
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Горожанин26 января 2018, 11:27
Я думала для людей,а нет,для шейхов только.
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12826 января 2018, 11:31
В ответ на комментарий пользователя
Не прошло и суток , как Путин сказал про гражданскую версию . А эти уже все знают - чего , для кого .... Вот это "оперативность' . Готовы в прямом смысле - на все . Лишь бы хапнуть хайп .
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Да Путин просто так эту тему завёл, чтоб разговор поддержать, намекнуть, что не зря бабло в военные разработки вкладывали. Все как бешенные с этой идеей стали носиться, хотя даже в этой статье уже написано, что там столько переделок будет, что проще новый разработать
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Горожанин26 января 2018, 11:38
Предложил создать "новый" ТУ-144)
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