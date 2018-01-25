С фельдшера «скорой» потребовали деньги за мотоцикл, который он разбил, торопясь на вызов

ProKazan ru побывал на заседании суда и узнал все подробности

На этой неделе в Зеленодольском городском суде рассмотрели дело в отношении казанского фельдшера «скорой помощи». С молодого специалиста требовали возместить стоимость ремонта мотоцикла, который он разбил, торопясь на срочный вызов.

Зеленодолец Николай Косырев работает фельдшером мотобригады в Казани. Его задача: первым добраться до пострадавшего, оказать первую помощь на месте и дождаться приезда машины «скорой», которая доставит пациента в больницу. Мотоциклист всегда оказывается раньше на месте ДТП и эти минуты нередко спасали жизни.

В августе 2014 года Николай получил срочный вызов: человек потерял сознание на улице. Он сел на мотоцикл, включил проблесковые маячки с сиреной и помчался на помощь.

На Гвардейской его «подрезала» женщина за рулем иномарки. Не сумев вовремя остановиться, Николай Косырев врезался сзади в автомобиль. Удар был такой силы, что фельдшера вместе с мотоцклом перебросило через машину. Девушка уехала с места ДТП, ее авто получило незначительные повреждения, а вот «байку» не повезло: передняя часть превратилась в груду металлолома.

На станции скорой помощи фельдшера успокоили: несмотря на то, что сотрудник ГИБДД признал его виновным в ДТП, оплачивать ремонт дорогостоящей техники не нужно.

- Главное, что жив остался, - сказало ему тогда руководство.

Иск почти на 400 тысяч рублей стал для зеленодольца полной неожиданностью. С момента ДТП прошло более трех лет, и он уже начал забывать о нем. Как выяснилось, в ноябре "Станция скорой медицинской помощи" Казани оценила расходы на ремонт мотоцикла и выставила счет фельдшеру.

На суд Николай Косырев явился без адвоката, но с друзьями.

- То есть вы и водитель, и фельдшер и врач в одном лице? - Удивился судья Ильшат Садыков.

- Да, - ответил фельдшер. - Приезжаешь на вызов и нужно помощь оказать, и за мотоциклом следить, чтобы не украли с него что-нибудь.

Суд встал на сторону зеленодольца и отказал "Станции скорой медицинской помощи" в иске. Как оказалось, они спохватились слишком поздно и срок исковой давности уже прошел.

Справка

Медицинские мотоциклы появились в Татарстане с подачи президента РТ Рустама Минниханова. Он предложил ускорить приезд "скорой", купив мотоциклы для врачей, чтобы в летний период они могли пробираться к больным через пробки.