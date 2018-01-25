В Казани нашли девочку, которую искала прабабушка

В Казани накануне была найдена 15-летняя школьница из дома по улице Ломжинская, которая вечером 24 января ушла из дома и пропала, с заявление в полицию обратилась прабабушка девочки.

- Школьница была найдена, она находилась у друга в квартире по проспекту Победы. Никаких преступлений в отношении нее совершено не было, - сообщили сегодня ProKazan.ru.

Таким образом, поиски девочки закончились успешно.