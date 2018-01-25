Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников

В России правительственная комиссия раскритиковала законопроект, запрещающий списывать последние деньги со счетов должников. Чиновники отметили, что он исключает возможность взыскать долги с тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» в ноябре 2017 года внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Евгений Шулепов, Ольга Савастьянова и Илья Осипов, пишут «Известия».

Они предложили ограничить размер взысканий судебных долгов из зарплат должников: после всех удержаний на их счетах должна оставаться сумма, размер которой не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.

Правкомиссия также отметила, что законопроект не проясняет кто и как будет рассчитывать размер совокупного дохода, который остается у заемщика после всех удержаний.

Один из авторов законопроекта сообщил изданию, что работа над документом продолжится и они будут пытаться переубедить правительство. Тем временем, эксперты считают, что от поправок, если они будут приняты, пострадают интересы взыскателей (дети, которые получают алименты, или жертвы преступлений, которым положено возмещение вреда). Кроме того, «нечистоплотные должники» (которые, например, занижают официальную зарплату по документам) могут получить гарантию, что не будут наказаны.