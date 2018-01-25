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Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников

Правительство раскритиковало закон о запрете снимать последние деньги со счетов должников
16+
Фото: Правительство России

В России правительственная комиссия раскритиковала законопроект, запрещающий списывать последние деньги со счетов должников. Чиновники отметили, что он исключает возможность взыскать долги с тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Поправки в закон «Об исполнительном производстве» в ноябре 2017 года внесли в Госдуму депутаты Наталья Костенко, Евгений Шулепов, Ольга Савастьянова и Илья Осипов, пишут «Известия».

Они предложили ограничить размер взысканий судебных долгов из зарплат должников: после всех удержаний на их счетах должна оставаться сумма, размер которой не может быть меньше прожиточного минимума, установленного в регионе.

Правкомиссия также отметила, что законопроект не проясняет кто и как будет рассчитывать размер совокупного дохода, который остается у заемщика после всех удержаний.

Один из авторов законопроекта сообщил изданию, что работа над документом продолжится и они будут пытаться переубедить правительство. Тем временем, эксперты считают, что от поправок, если они будут приняты, пострадают интересы взыскателей (дети, которые получают алименты, или жертвы преступлений, которым положено возмещение вреда). Кроме того, «нечистоплотные должники» (которые, например, занижают официальную зарплату по документам) могут получить гарантию, что не будут наказаны.

N. Vildanov, 26.01.2018, 08:31
Тэги: Деньги
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Комментарии

Шом26 января 2018, 08:42
Чё мелочится, можно сразу почку отбирать за долги:-)
Лучший комментарий
3
20
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Горожанин26 января 2018, 09:02
Обидно мне за свою страну а ведь народ у нас работящий и мы такие нищие вся вдолгах и кредитах
1
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Горожанин26 января 2018, 09:04
''Не бойтесь ошибок, всегда ищите решения для преодоления их...и тогда вы станете счастливым поколением '' :-D
2
3
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Горожанин26 января 2018, 10:43
Расстрелять и все.
0
3
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Горожанин26 января 2018, 11:05
В ответ на комментарий пользователя
Обидно мне за свою страну а ведь народ у нас работящий и мы такие нищие вся вдолгах и кредитах
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Я никогда в жизни не брал кредитов, живу и не парюсь. Соответственно и долгов нет и не будет. Удивляюсь людям, которые по 3-4 кредита берут и потом мучаются.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин26 января 2018, 11:15
В ответ на комментарий пользователя
Я никогда в жизни не брал кредитов, живу и не парюсь. Соответственно и долгов нет и не будет. Удивляюсь людям, которые по 3-4 кредита берут и потом мучаются.
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Чем они думают? А потом плачут - денег нет, мы бедные... Не бери в долг!
2
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