Путин в Казани рассказал, благодаря чему Россия остается молодой

Президент России Владимир Путин в «Татнефть Арене» поздравил студентов с Днем российского студенчества и отметил, что благодаря такой молодежи Россия будет молодой и устремленной в будущее.

- Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением, - сказал президент участникам форума.

Путин также призвал молодых людей быть «всегда устремленными вперед, дерзкими, смелыми».

- Поверьте мне, у вас большие преимущества перед теми, кто рос в предыдущие годы. Вы сейчас можете свободно, не думая ни о чем, создавать новые смыслы, новую моду, музыку, новое искусство, новые технологии, — отметил Путин, передают «Известия».

Глава государства перед этим также рассказал рабочим Казанского авиационного завода о том, что ему самому оставаться в хорошей форме помогает общение.

- Общаюсь с такими людьми как вы: позитивными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких, как вы, как от батарейки, - цитирует ТАСС слова Владимира Путина.

Напомним, президент России прибыл в Казань с двухдневным рабочим визитом. Портал ProKazan.ru рассказывает в режиме реального времени о визите Путина в столицу Татарстана.