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В Татарстане осудили мужчину, избившего около больницы полицейского

В Татарстане осудили мужчину, избившего около больницы полицейского
16+
Фото: ProKazan.ru

В Заинске ранее судимый 33-летний мужчина избил полицейского, который сопровождал пьяного водителя на медосвидетельствование в районную поликлинику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

- В ночь на 25 сентября прошлого года подсудимый, проходя мимо больницы, заметил сотрудника полиции, сопровождавшего задержанного в медучреждение для прохождения освидетельствования. С целью воспрепятствования законным действиям представителя власти он повалил полицейского на землю и нанес ему не менее шести ударов по голове и телу, - сообщили в ведомстве.

Свою вину мужчина не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Элина Валеева, 25.01.2018, 15:41
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин25 января 2018, 15:49
шта? избил, повалил? чупряк, а не мент
5
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Горожанин25 января 2018, 16:09
В ответ на комментарий пользователя
шта? избил, повалил? чупряк, а не мент
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По твоему туда должны набирать одних тайсонов. Тогда и платить им придется соответственно. Да и где их столько набрать
2
8
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Горожанин25 января 2018, 16:20
Начало есть, ,,правильным путём идете товарищи,,
3
4
Согласны с автором?
Горожанин25 января 2018, 16:35
В ответ на комментарий пользователя
шта? избил, повалил? чупряк, а не мент
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Ответить ударом, чтобы потом уволили? Нападающий станет пострадавшим и будет визжать, что его избили?
2
7
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Горожанин25 января 2018, 17:39
Приемы самбо они изучают пусть использует
3
0
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Горожанин25 января 2018, 18:12
Надо было на месте пристрелить упыря
1
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