Минтимера Шаймиева госпитализировали: его навестил Путин

Вместе с президентом России в больнице побывал и Рустам Минниханов

Первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева госпитализировали, сегодня в больнице его навестили президент России Владимир Путин и президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает ТАСС.

- Как известно, вчера во время встречи с казанским духовенством в Казани должен был присутствовать бывший президент Татарстана Минтимер Шаймиев, но в связи с болезнью он не смог принять участие во встрече, — рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В итоге Путин и Минниханов съездили в больницу к Шаймиеву до визита на Казанский авиастроительный завод имени Горбунова, они спросили Шаймиева о его самочувствии, ему также рассказали о встрече с духовенством и поблагодарили "за работу по благотворительности, которую он возглавляет".

Какие именно проблемы со здоровьем наблюдаются у Шаймиева не уточняется.

Напомним, портал ProKazan.ru в режиме реального времени рассказывает о визите президента России в столицу Татарстана.