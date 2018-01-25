В казанских Дербышках отключили воду без предупреждения

В Казани в поселках Малые и Большие Дербышки отключили воду. При этом жильцов заранее никто не предупредил, сообщает прокуратура РТ.

Кроме того, «Водоканал» не организовал подвоз питьевой воды. По данному факту прокуратура Советского района города провела проверку.

В ходе проверки было установлено, что приостановление водоснабжения было вызвано проведением планово-профилактических работ инженерных сетей водопровода и водоразборных колонок.

- Прокуратура внесла в адрес руководителя МУП «Водоканал» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.