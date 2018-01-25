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В казанских Дербышках отключили воду без предупреждения

В казанских Дербышках отключили воду без предупреждения
16+
Фото: ProKazan.ru

В Казани в поселках Малые и Большие Дербышки отключили воду. При этом жильцов заранее никто не предупредил, сообщает прокуратура РТ.

Кроме того, «Водоканал» не организовал подвоз питьевой воды. По данному факту прокуратура Советского района города провела проверку.

В ходе проверки было установлено, что приостановление водоснабжения было вызвано проведением планово-профилактических работ инженерных сетей водопровода и водоразборных колонок.

- Прокуратура внесла в адрес руководителя МУП «Водоканал» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, - сообщили в ведомстве.

Люция Кашапова, 25.01.2018, 13:57
Тэги: ЖКХ
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Комментарии

Jules Winnfield25 января 2018, 14:26
Если в кране нет воды
Значит выпили ВОРы
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03725 января 2018, 14:32
Неслыханная дерзость)Как посмели?
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Горожанин25 января 2018, 14:34
Ну прям коммунизм наступил)))
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Горожанин25 января 2018, 14:52
Когда включат, напишите.
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marex25 января 2018, 15:28
неправда! за несколько дней пердупредили о приезде перзидента
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marex25 января 2018, 15:31
В ответ на комментарий пользователя
Когда включат, напишите.
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никогда
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Горожанин25 января 2018, 15:33
запросто авария могла быть. включат, как устранят проблему
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Водоканал25 января 2018, 16:34
В ответ на комментарий пользователя
Когда включат, напишите.
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Щас, разбежались!
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Горожанин25 января 2018, 17:02
значит аварийное что-то, подождать нужно
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