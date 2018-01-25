Под Казанью два парня изнасиловали рабочую по найму

В Зеленодольском районе Татарстана в селе Нурлаты двое парней накануне, 24 января, изнасиловали 46-летнюю рабочую по найму, информацию подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, 24 января 24-летний житель села вместе с 28-летним другом находились в гостях у женщины.

- В период с 3 часов утра до 5 часов утра после того, как они выпили, парни напали и изнасиловали женщину, - сообщили ProKazan.ru.

Оба подозреваемых были задержаны, возбуждено дело по статье "Изнасилование".

Следственный комитет выясняет обстоятельства этого преступления.